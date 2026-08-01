Cómo era el modus operandi del abusador serial que aterrorizó a adolescentes por años: "Me dijo que era mi culpa"

El perfil genético del abusador de Quilmes fue clave para relacionarlo a cuatro hechos

La huella genética que desmontó una década de impunidad

El historial judicial de Figueroa registraba un antecedente en 2016, cuando recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso por un caso de abuso simple en concurso con privación ilegítima de la libertad ocurrido en 2015. Sin embargo, tras quedar detenido en noviembre de 2023 por otra causa, los investigadores cotejaron sus datos en el sistema provincial.

El perfil genético del imputado, extraído en 2019, coincidió de forma irrefutable con las evidencias biológicas preservadas en los expedientes de cuatro abusos cometidos años atrás en el partido de Quilmes. El entrecruzamiento de muestras archivadas confirmó la existencia de un patrón criminal sistemático.

Cuatro ataques y secuelas de pesadillas y aislamiento

Las pruebas presentadas en el debate oral reconstruyeron el accionar del imputado, marcado por la interceptación en la vía pública, el uso de armas y el traslado de las víctimas a zonas descampadas:

Julio de 2010: Una joven de 18 años caminaba hacia su trabajo un domingo por la mañana cuando Figueroa la abordó, le quitó la mochila y la amenazó colocándole un cuchillo en el cuello. Bajo intimidación, la hizo caminar ocho cuadras hasta una escuela donde abuso de ella durante más de dos horas. "Me dijo que todo había sido mi culpa y que si contaba algo iba a matar a mi hermano" , recordó la víctima, quien permaneció dos años aislada a causa del trauma.

Una joven de 18 años caminaba hacia su trabajo un domingo por la mañana cuando Figueroa la abordó, le quitó la mochila y la amenazó colocándole un cuchillo en el cuello. Bajo intimidación, la hizo caminar ocho cuadras hasta una escuela donde abuso de ella durante más de dos horas. , recordó la víctima, quien permaneció dos años aislada a causa del trauma. 31 de enero de 2012: El agresor engañó a una adolescente de 15 años con retraso mental moderado para llevarla a dar un paseo en moto. La condujo a un descampado donde la sometió a un ataque de extrema violencia física y sexual con el uso de un elemento contundente. La joven regresó a su casa con severos traumatismos y lesiones en el cuerpo.

El agresor engañó a una adolescente de 15 años con retraso mental moderado para llevarla a dar un paseo en moto. La condujo a un descampado donde la sometió a un ataque de extrema violencia física y sexual con el uso de un elemento contundente. La joven regresó a su casa con severos traumatismos y lesiones en el cuerpo. 23 de abril de 2013: Figueroa abordó a una niña de 13 años que se dirigía al colegio. Con el pretexto de estar buscando a la policía, la amenazó por debajo de la campera con un arma de fuego oxidada, obligándola a caminar abrazada a él. La trasladó a un terreno baldío cercado por un alambrado, la abusó y le robó el teléfono celular. Las secuelas psicológicas del ataque derivaron en la pérdida del año escolar de la menor.

Figueroa abordó a una niña de 13 años que se dirigía al colegio. Con el pretexto de estar buscando a la policía, la amenazó por debajo de la campera con un arma de fuego oxidada, obligándola a caminar abrazada a él. La trasladó a un terreno baldío cercado por un alambrado, la abusó y le robó el teléfono celular. Las secuelas psicológicas del ataque derivaron en la pérdida del año escolar de la menor. 29 de diciembre de 2013: Una joven de 18 años fue interceptada al salir de un almacén. Figueroa la agarró del brazo, le apoyó un cuchillo en la espalda y la obligó a caminar hacia un terreno baldío para agredirla. Antes de escapar, le ordenó quedarse inmóvil y contar hasta diez.

Los tribunales de Quilmes fueron el escenario de esta condena inédita contra el abusador serial

Juicio, rechazo de eximentes y un prontuario abierto

Durante el desarrollo del debate oral, el acusado intentó justificar su conducta alegando un consumo problemático de estupefacientes iniciado en su adolescencia. No obstante, las pericias forenses desestimaron cualquier cuadro de intoxicación o síndrome de abstinencia al momento de los hechos.

En sus palabras finales ante el tribunal, Figueroa pidió perdón a las víctimas. Los magistrados valoraron la contundencia de la prueba genética y la solidez de los testimonios, disponiendo que cumpla su condena alojado en la Unidad Penal N°28 de Magdalena.

En tanto, fuentes judiciales confirmaron que la investigación sobre el accionar de Figueroa no está cerrada, ya que se analizan otras causas en trámite para determinar si está vinculado a nuevos episodios de abuso sexual en la región.