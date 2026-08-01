Crimen internacional: es argentino y fue detenido por la muerte de una mujer búlgara ocurrida en España

¿Por qué mató a la mujer?

Según las actuaciones judiciales, el acusado llevaba alrededor de dos meses instalado en Benahavís y había sido compañero de piso de la víctima. Durante el periodo de la pandemia ambos mantuvieron una relación afectiva, contexto en el cual Melinda le alquiló una habitación en su inmueble.

Si bien la víctima había estado registrada en el sistema VioGén —mecanismo oficial de protección para víctimas de violencia machista en España—, la causa figuraba inactiva al momento del hecho. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, desestimó inicialmente encuadrar el caso como femicidio basándose en las declaraciones de la hija de la mujer: "No hay en absoluto ahora mismo un contexto que indique que estemos ante un caso de violencia de género", precisó el funcionario.

El expediente quedó caratulado como muerte violenta con arma blanca, a la espera de las conclusiones de la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Málaga. En tanto, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género convocó a un gabinete de crisis para evaluar el escenario tras una seguidilla de crímenes contra mujeres en la región andaluza.