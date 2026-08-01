La Guardia Civil de España detuvo en las últimas horas a un hombre de nacionalidad argentina y 60 años, acusado del asesinato de Melinda, una mujer de 47 años de origen búlgaro atacada en la localidad de Benahavís, provincia de Málaga. Al momento de ser interceptado en la municipalidad de Istán —a unos 30 kilómetros del lugar del crimen—, el sospechoso intentó degollarse para evitar la detención, pero fue reducido por las fuerzas de seguridad y puesto a disposición judicial.
Crimen internacional: es argentino y fue detenido por la muerte de una mujer búlgara ocurrida en España
El sospechoso, de 60 años, fue capturado por la Guardia Civil en la localidad de Istán tras permanecer prófugo. La víctima, una mujer de origen búlgaro de 47 años, fue hallada degollada con un cúter en la provincia de Málaga.
Ataque con un cúter y huida en la urbanización Los Arqueros
El hecho ocurrió el pasado martes 21 de julio en la urbanización Los Arqueros. Cerca de las 10, vecinos de la zona llamaron al servicio de emergencias tras escuchar un grito desgarrador dentro de la vivienda y ver al sospechoso escapar a toda velocidad a bordo de un automóvil.
Al arribar al lugar, las autoridades encontraron el cuerpo de la víctima tendido sobre un charco de sangre, presentando una severa herida incisa en la zona del cuello. Los datos preliminares del expediente indicaron que el agresor habría utilizado un cúter para cometer el ataque antes de darse a la fuga.
¿Por qué mató a la mujer?
Según las actuaciones judiciales, el acusado llevaba alrededor de dos meses instalado en Benahavís y había sido compañero de piso de la víctima. Durante el periodo de la pandemia ambos mantuvieron una relación afectiva, contexto en el cual Melinda le alquiló una habitación en su inmueble.
Si bien la víctima había estado registrada en el sistema VioGén —mecanismo oficial de protección para víctimas de violencia machista en España—, la causa figuraba inactiva al momento del hecho. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, desestimó inicialmente encuadrar el caso como femicidio basándose en las declaraciones de la hija de la mujer: "No hay en absoluto ahora mismo un contexto que indique que estemos ante un caso de violencia de género", precisó el funcionario.
El expediente quedó caratulado como muerte violenta con arma blanca, a la espera de las conclusiones de la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Málaga. En tanto, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género convocó a un gabinete de crisis para evaluar el escenario tras una seguidilla de crímenes contra mujeres en la región andaluza.
En pocas palabras
- Detención en Málaga: La Guardia Civil capturó a un argentino de 60 años por el crimen de una mujer búlgara.
- Crimen con cúter: La víctima, de 47 años, fue hallada degollada en su vivienda de Benahavís.
- Intento de suicidio: El sospechoso intentó quitarse la vida al ser detenido en Istán.