El video previo al accidente en Berazategui que complica a otro conductor: chocó la señalización y huyó

ATENCIÓN#Berazategui

La parte de la que no se conocía



Un video incorporado a la investigación judicial permitió reconstruir la secuencia que derivó en un grave siniestro vial ocurrido durante la madrugada del 19 de julio en Avenida Mitre.

Las imágenes muestran que a las… pic.twitter.com/HTiirVgfCq — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) July 28, 2026

Esta acción, sumada a la alta velocidad en que circulaban las víctimas, fueron los motivos que causaron el accidente. Ahora, las autoridades buscan identificar al conductor de ese primer vehículo que pasó por el lugar.

El accidente en Berazategui

El impactante accidente se produjo el pasado domingo 19 de julio en avenida Néstor Kirchner y calle 17 cuando el auto Peugeot 206, en el que iban los dos jóvenes de 18 años, pasó por encima de la tapa de una alcantarilla que no había sido reparada del todo, según los testimonios de los vecinos, perdió el control y terminó chocando contra un árbol.

El video captado por las cámaras de la zona muestran la secuencia completa: tras el impacto, el Peugeot 206 dio varios trompos, se desarmó por completo y se prendió fuego.

Desde el medio El Nacional de Matanza comunicaron que los dos jóvenes fueron rescatados y trasladados de urgencia a un centro de salud, donde continúan internados con heridas de gravedad.

Cuando ya transcurrió más de una semana del siniestro, las marcas del accidente permanecían visibles en la vía pública: restos del auto sobre la calzada, un árbol afectado por el impacto y un cantero destruido. Además, varios tramos de la misma avenida continúan en obra.