Mientras dos jóvenes se encuentran internados en grave estado tras un accidente que tuvo epicentro en la localidad bonaerense de Berazategui, la investigación determinó que hubo un acción previa que fue clave para el terrible desenlace.
El video previo al accidente en Berazategui que complica a otro conductor: chocó la señalización y huyó
Trascendió un video que involucró a otro vehículo pasó por el mismo lugar del accidente minutos antes y chocó los carteles que señalizaban la obra
Los chicos de 18 años que ocupaban el auto que terminó estrolado e incendiado en el accidente luchan por su vida. En paralelo, la Justicia busca determinar cuáles fueron las causas del siniestro.
En ese sentido, trascendió un video que es clave. Minutos antes del choque, otro vehículo pasó por el mismo lugar y chocó los carteles que señalizaban la obra que se estaba haciendo en el asfalto. No sólo corrió la cartelería sino que esparció de escombros sobre esa calle de Berazategui. Lejos de detenerse, el conductor huyó del lugar.
Esta acción, sumada a la alta velocidad en que circulaban las víctimas, fueron los motivos que causaron el accidente. Ahora, las autoridades buscan identificar al conductor de ese primer vehículo que pasó por el lugar.
El accidente en Berazategui
El impactante accidente se produjo el pasado domingo 19 de julio en avenida Néstor Kirchner y calle 17 cuando el auto Peugeot 206, en el que iban los dos jóvenes de 18 años, pasó por encima de la tapa de una alcantarilla que no había sido reparada del todo, según los testimonios de los vecinos, perdió el control y terminó chocando contra un árbol.
El video captado por las cámaras de la zona muestran la secuencia completa: tras el impacto, el Peugeot 206 dio varios trompos, se desarmó por completo y se prendió fuego.
Desde el medio El Nacional de Matanza comunicaron que los dos jóvenes fueron rescatados y trasladados de urgencia a un centro de salud, donde continúan internados con heridas de gravedad.
Cuando ya transcurrió más de una semana del siniestro, las marcas del accidente permanecían visibles en la vía pública: restos del auto sobre la calzada, un árbol afectado por el impacto y un cantero destruido. Además, varios tramos de la misma avenida continúan en obra.