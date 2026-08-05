Otro entrenador dejó su cargo en la Liga Profesional: cuántos se suman en la lista del 2026

A pesar de tener una gran actualidad en la Copa Libertadores 2026, en la que el Calamar hizo su debut histórico y alcanzó los octavos de final, el mal pasar del club en el plano local llevó a la rescisión del contrato.

El Club Atlético Platense informa que, de común acuerdo con nuestra institución, Walter Zunino ha dejado de ser el entrenador del primer equipo.



El DT de 44 años llegó en noviembre del 2025 para reemplazar a Cristian González. En total dirigió 28 encuentros entre Trofeo de… pic.twitter.com/AogHHRXOeo — Club Atlético Platense (@caplatense) August 5, 2026

En total, Zunino dirigió al conjunto en el que debutó como jugador en 28 oportunidades, con 7 triunfos, 10 empates y 11 derrotas, con un porcentaje de efectividad del 36%, además de haber sido subcampeón en el Trofeo de Campeones 2025, final en la que Estudiantes se impuso por 2-1.

Cuántos entrenadores dejaron su cargo en la Liga Profesional en el 2026

Son 18 los entrenadores que culminaron su cargo al frente de primeros equipos de la Liga Profesional. Zunino se suma a esa lista como el último.