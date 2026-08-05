Otro entrenador dejó su cargo en la Liga Profesional: cuántos se suman en la lista del 2026

A pesar de tener una gran actualidad en la Copa Libertadores 2026, en la que el Calamar hizo su debut histórico y alcanzó los octavos de final, el mal pasar del club en el plano local llevó a la rescisión del contrato.
En total, Zunino dirigió al conjunto en el que debutó como jugador en 28 oportunidades, con 7 triunfos, 10 empates y 11 derrotas, con un porcentaje de efectividad del 36%, además de haber sido subcampeón en el Trofeo de Campeones 2025, final en la que Estudiantes se impuso por 2-1.
Cuántos entrenadores dejaron su cargo en la Liga Profesional en el 2026
Son 18 los entrenadores que culminaron su cargo al frente de primeros equipos de la Liga Profesional. Zunino se suma a esa lista como el último.
- Iván Delfino (Estudiantes de Río Cuarto)
- Daniel Oldrá (Instituto)
- Eduardo Domínguez (Estudiantes de La Plata)
- Favio Orsi y Sergio Gómez (Newell's)
- Marcelo Gallardo (River Plate)
- Hugo Colace (Atlético Tucumán)
- Guillermo Farré (Aldosivi)
- Damián Ayude (San Lorenzo)
- Ariel Broggi (Gimnasia de Mendoza)
- Gustavo "Tata" Benítez (Deportivo Riestra)
- Fernando Zaniratto (Gimnasia y Esgrima La Plata)
- Mariano Soso (Defensa y Justicia)
- Carlos Tevez (Talleres)
- Gustavo Costas (Racing)
- Claudio Úbeda (Boca)
- Gustavo Álvarez (San Lorenzo)
- Lucas Pusineri (Central Córdoba de Santiago del Estero)
- Walter Zunino (Platense)