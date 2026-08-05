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Otro entrenador dejó su cargo en la Liga Profesional: cuántos se suman en la lista del 2026

Otro entrenador dejó su cargo en el transcurso del torneo local de Primera División. Qué equipo se quedó sin DT

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Walter Zunino dejó de ser el entrenador de Platense. 

Walter Zunino dejó de ser el entrenador de Platense. 

Una constante que se repite cada año es la variación de técnicos que se da mientras se desarrolla el torneo local. En este 2026, varios clubes han tomado la determinación de cesar de sus cargos a entrenadores por diferentes ideas en el proyecto deportivo o por malos resultados.

En el transcurso del torneo de Primera División, un nuevo DT fue removido de su cargo luego de una seguidilla de derrotas.

El DT que dejó su cargo en la Liga Profesional

Platense decidió interrumpir el contrato de su entrenador Walter Zunino, luego de una racha de malos resultados que llegó a su punto cúlmine al perder por 4 a 0 ante Talleres en la última fecha.

A pesar de tener una gran actualidad en la Copa Libertadores 2026, en la que el Calamar hizo su debut histórico y alcanzó los octavos de final, el mal pasar del club en el plano local llevó a la rescisión del contrato.

En total, Zunino dirigió al conjunto en el que debutó como jugador en 28 oportunidades, con 7 triunfos, 10 empates y 11 derrotas, con un porcentaje de efectividad del 36%, además de haber sido subcampeón en el Trofeo de Campeones 2025, final en la que Estudiantes se impuso por 2-1.

Cuántos entrenadores dejaron su cargo en la Liga Profesional en el 2026

Son 18 los entrenadores que culminaron su cargo al frente de primeros equipos de la Liga Profesional. Zunino se suma a esa lista como el último.

  • Iván Delfino (Estudiantes de Río Cuarto)
  • Daniel Oldrá (Instituto)
  • Eduardo Domínguez (Estudiantes de La Plata)
  • Favio Orsi y Sergio Gómez (Newell's)
  • Marcelo Gallardo (River Plate)
  • Hugo Colace (Atlético Tucumán)
  • Guillermo Farré (Aldosivi)
  • Damián Ayude (San Lorenzo)
  • Ariel Broggi (Gimnasia de Mendoza)
  • Gustavo "Tata" Benítez (Deportivo Riestra)
  • Fernando Zaniratto (Gimnasia y Esgrima La Plata)
  • Mariano Soso (Defensa y Justicia)
  • Carlos Tevez (Talleres)
  • Gustavo Costas (Racing)
  • Claudio Úbeda (Boca)
  • Gustavo Álvarez (San Lorenzo)
  • Lucas Pusineri (Central Córdoba de Santiago del Estero)
  • Walter Zunino (Platense)

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