Cuando pensamos en armar una caja de herramientas básica para el hogar, los primeros objetos que se nos vienen a la mente son, sin duda, el clásico martillo o un potente taladro inalámbrico. Sin embargo, existe un elemento mucho más simple, económico y silencioso que se consagra como una gran herramienta.
Ni martillo, ni taladro: la herramienta que todos deben tener en casa y facilita la vida
Esta herramienta se posiciona como eficiente, segura, e ideal para cumplir diferentes objetivos dentro de casa
Más específicamente, la variante que se ha vuelto indispensable en cualquier casa es el destornillador Phillips, popularmente conocido como el destornillador de estrella o de cruz.
Por qué el destornillador Philips es la herramienta ideal en casa
El diseño del destornillador Phillips permite que la punta encaje de forma perfecta y centralizada, distribuyendo la fuerza de manera uniforme y evitando que la herramienta se zafe o barra la cabeza del tornillo.
Más allá del encastre, esta herramienta es el aliado número uno para una infinidad de tareas domésicas, como puede ser el armado de muebles, la electrónica y el mantenimiento.
No todos son iguales. Para que realmente te facilite la vida en casa, lo ideal es no comprar un único modelo rígido. Hoy en día, el mercado ofrece opciones sumamente prácticas y económicas, como los destornilladores con mangos ergonómicos y puntas intercambiables.
Un buen destornillador es, por lejos, la herramienta más eficiente, segura y necesaria para mantener tu casa en perfecto estado sin depender de nadie más.
Cuáles son las herramientas más importantes para tener en casa
Dejando de lado al destornillador Philips, tienes que saber que las herramientas más importantes que debes tener en casa son algunas de las que se muestran a continuación:
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Martillo de uña: indispensable para colgar cuadros, armar estructuras y extraer clavos viejos con la parte trasera.
Cinta métrica (Flexómetro): la herramienta clave antes de comprar cualquier mueble o remodelar un espacio. Medir dos veces evita grandes errores.
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Alicate universal: perfecto para sujetar piezas con fuerza, doblar alambres o cortar cables de forma segura.
Llave ajustable (Inglesa): se adapta a diferentes tamaños de tuercas, siendo la mejor aliada para solucionar goteras y problemas de fontanería básicos.