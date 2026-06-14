Ni martillo, ni taladro: la herramienta que todos deben tener en casa y facilita la vida

Más allá del encastre, esta herramienta es el aliado número uno para una infinidad de tareas domésicas, como puede ser el armado de muebles, la electrónica y el mantenimiento.

No todos son iguales. Para que realmente te facilite la vida en casa, lo ideal es no comprar un único modelo rígido. Hoy en día, el mercado ofrece opciones sumamente prácticas y económicas, como los destornilladores con mangos ergonómicos y puntas intercambiables.

destornillador, herramienta, casa Este destornillador es ideal para el armado de muebles.

Un buen destornillador es, por lejos, la herramienta más eficiente, segura y necesaria para mantener tu casa en perfecto estado sin depender de nadie más.

Cuáles son las herramientas más importantes para tener en casa

Dejando de lado al destornillador Philips, tienes que saber que las herramientas más importantes que debes tener en casa son algunas de las que se muestran a continuación: