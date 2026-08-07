Consoló a una mujer en el cementerio y lo que sucedió luego terminó en leyenda

Cuenta la leyenda que una noche un joven caminaba por el Cementerio de la Recoleta cuando encontró a una mujer vestida de blanco llorando desconsoladamente y decidió acercarse para consolarla.

La invitó a tomar un café en La Veredita, el histórico bar que hoy ocupa La Biela, frente a la plaza Intendente Alvear y después de hablar por horas se despidieron. Él le prestó su saco para que no sintiera frío y, poco después de un beso y de contarle cuál era su nombre, ella salió corriendo asegurando que ya era tarde.

La dama de blanco es una de las leyendas urbanas más populares del Cementerio de la Recoleta.

De acuerdo con la leyenda, al escapar la chica volcó café sobre el saco y desapareció entre las calles que rodean el cementerio. El hombre intentó seguirla, pero la joven parecía haberse vuelto invisible al pasar la puerta del cementerio.

Cuando el hombre entró al lugar, empezó a recorrer el lugar para encontrarla y llegó hasta una bóveda que llevaba el nombre de Luz María García Velloso. La leyenda cuenta que sobre la escultura de mármol encontró el saco que le había prestado, todavía con la mancha de café. Al observar el rostro de la estatua, el chico supo que nunca podría explicar con quién había compartido aquella noche.