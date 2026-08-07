El folclore cultural tiene narraciones que se han ido transmitiendo en cada punto de Argentina. Mitos y leyendas que han pasado de padres a hijos y que forman parte de la tradición. Historias que combinan sucesos reales e imaginarios y que han dado lugar, incluso, a diferentes versiones de las mismas. Hoy te contamos la versión de la Dama de Blanco.
Consoló a una mujer en el cementerio y lo que sucedió luego terminó en leyenda
En Argentina hay miles de leyendas y una de ellas tiene como protagonistas a un beso, un cementerio y una verdad imposible de explicar
Buenos Aires guarda en su provincia un rincón único y famoso: el Cementerio de Recoleta, lugar que, además de ser conocido, quedó marcado por una serie de episodios que dieron origen a la leyenda de la Dama de Blanco.
La leyenda de la Dama de Blanco y una verdad imposible de comprobar
Luz María García Velloso, hija del dramaturgo Enrique García Velloso, era una joven que murió en el año 1925 luego de que la leucemia afectará su salud. Con el paso del tiempo, su muerte dio origen a su leyenda, después de que un hecho incomprobable tuviera lugar en el cementerio.
Cuenta la leyenda que una noche un joven caminaba por el Cementerio de la Recoleta cuando encontró a una mujer vestida de blanco llorando desconsoladamente y decidió acercarse para consolarla.
La invitó a tomar un café en La Veredita, el histórico bar que hoy ocupa La Biela, frente a la plaza Intendente Alvear y después de hablar por horas se despidieron. Él le prestó su saco para que no sintiera frío y, poco después de un beso y de contarle cuál era su nombre, ella salió corriendo asegurando que ya era tarde.
De acuerdo con la leyenda, al escapar la chica volcó café sobre el saco y desapareció entre las calles que rodean el cementerio. El hombre intentó seguirla, pero la joven parecía haberse vuelto invisible al pasar la puerta del cementerio.
Cuando el hombre entró al lugar, empezó a recorrer el lugar para encontrarla y llegó hasta una bóveda que llevaba el nombre de Luz María García Velloso. La leyenda cuenta que sobre la escultura de mármol encontró el saco que le había prestado, todavía con la mancha de café. Al observar el rostro de la estatua, el chico supo que nunca podría explicar con quién había compartido aquella noche.
En pocas palabras
- Leyenda urbana: Una historia argentina narra un encuentro inexplicable en el Cementerio de Recoleta.
- Encuentro fantasmal: Un joven consoló a una mujer vestida de blanco que resultó ser una difunta.
- Evidencia imposible: El encuentro culminó con un beso y la aparición de la mujer en una bóveda, dejando al joven sin explicaciones.