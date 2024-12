Un cementerio de Argentina es "el más embrujado del mundo" y estudian sucesos paranormales

Un cementerio de Argentina, entre los más embrujados del mundo

Según especialistas que han estudiado el lugar, existe una importante actividad paranormal, apoyada por los testimonios de muchos que visitan el cementerio y se van asegurando que los espíritus se hacen notar por los pasillos del inmenso predio.

recoleta 2.JPG Una imagen de la facha del Cementerio de la Recoleta. / Skings

No está de más destacar que los restos de grandes figuras argentinas de la política y la cultura descansan aquí, lo que envuelve de historia sus tumbas. Por ejemplo, el ex presidente Domingo Faustino Sarmiento, el ex gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rozas y la reconocida dirigente social Eva Duarte de Perón son solo algunos de los nombres destacados.

Muchos de los visitantes que han permanecido minutos y hasta horas en los mausoleos del cementerio de la Recoleta han percibido situaciones muy extrañas y hasta han notado la presencia de sombras o figuras inexplicables en cuanto al contexto y el momento. Es por eso que, en el ambiente de lo paranormal, el de la Recoleta es conocido como el cementerio más embrujado de todos.

Volviendo al estudio de gente entendida en la materia que, al haber escuchado decenas de relatos e historias se dieron cita en el cementerio porteño, hay que remarcar a quienes componen Time Out describen al camposanto como "un lugar donde las energías del pasado se manifiestan", según consigna El Cronista.

La triste historia de Rufina Cambaceres, una de las fallecidas más famosas

En el cementerio de la Recoleta yacen los restos de Rufina Cambaceres, parte de una acaudalada familia del siglo XIX que fue enterrada viva por error y que arañó su cajón en el intento por no asfixiarse, aunque sin éxito.

Rufina, quien tenía solo 19 años y fue hija del escritor Eugenio Cambaceres, sufrió un fenómeno físico muy propio de la época conocido como catalepsia, un estado general del cuerpo que se asemeja mucho a la muerte ya que borra hasta los signos vitales (por un tiempo determinado). Cuenta la historia que tras la falla del médico que la vio, se instauró en la Argentina las 24 horas de espera para enterrar a una persona fallecida, hasta tanto se confirme 100% su muerte y para evitar, justamente, un caso de catalepsia.

recoleta.JPG Parte del Cementerio de la Recoleta. / Tim Adams

El mausoleo de Rufina Cambaceres es muy visitado y muchos aseguran haber sentido una presencia paranormal alrededor del enorme bloque de cemento.

Diversos cazadores de sucesos paranormales visitan Argentina para dirigirse exclusivamente al Cementerio de la Recoleta, un lugar marcado por lo extraño y lo misterioso que puede recorrerse a pie y que integra el selecto grupo de los sitios para disfrutar un turismo diferente.