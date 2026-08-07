Liderazgo personal: 8 lujos que se da la gente mediocre

Esta perspectiva sobre los hábitos cotidianos es abordada por Sergio Feler, coach y autor del libro "Los Principios del Poder", quien analiza con agudeza cómo la mente mediocre suele concederse ciertos "lujos" o licencias que destruyen la disciplina. Según Feler, estas conductas reflejan una evasión sistemática de la responsabilidad individual y un enfoque desacertado sobre el valor del tiempo, el trabajo duro y las relaciones interpersonales.

Ser impermeable a las críticas, otro de los lujos que se permite la gente mediocre. Imagen generada con IA.

8 lujos de la gente mediocre

A través de su análisis, Sergio Feler desglosa 8 comportamientos clave que caracterizan este estado mental: