Cómo quedó el campeonato de Fórmula 1 tras la sanción a Franco Colapinto en el GP de España

colapinto 2 Colapinto sumó un punto en el campeonato.

El piloto de Alpine recibió una penalización de 10 segundos por no reducir suficientemente la velocidad durante un período de bandera amarilla, por lo que cayó del 8vo al 10mo puesto de la clasificación final. Colapinto había cruzado la meta en la 8va posición, en un resultado valioso para Alpine tras un fin de semana complicado.

Sin embargo, la investigación abierta por los comisarios alteró el desenlace de la carrera y permitió que Liam Lawson y Arvid Lindblad avanzaran al 8vo y 9no lugar, respectivamente. El argentino quedó finalmente por delante de Gabriel Bortoleto.

El informe de la FIA

Según informó la FIA, la infracción corresponde al incumplimiento del artículo B1.8.4 a. del reglamento. Para llegar a la decisión, los comisarios analizaron datos de posicionamiento, telemetría, cronometraje, comunicaciones por radio y videos onboard, además de escuchar al piloto y a representantes del equipo.

En el documento oficial se señaló que Colapinto reaccionó a la aparición de la bandera amarilla y redujo ligeramente la velocidad antes de ingresar al sector afectado.

sancion 1

No obstante, los jueces consideraron que esa disminución no fue suficientemente perceptible dentro de la zona señalizada y que no cumplió con los requisitos establecidos por la normativa.

Por ese motivo, se le aplicó una penalización de 10 segundos, considerada por los propios comisarios como una sanción ubicada en el extremo inferior de la escala prevista para este tipo de infracciones.

sancion tuit 1

Además, el argentino recibió un punto de penalización en su superlicencia y ahora acumula dos en los últimos doce meses.

El castigo significó un duro revés para Colapinto y Alpine, que perdieron parte de los puntos obtenidos en pista tras una carrera sólida del piloto argentino en Barcelona.

Hamilton ganó después de casi dos años y así quedó el campeonato

El británico y siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, consiguió su primera victoria en Ferrari luego de una actuación perfecta en la que aprovechó al máximo la gran estrategia de carrera.

Russell, por su parte, había sido superado en la vuelta 60 por su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli, pero el italiano abandonó unas curvas después por problemas en su monoplaza.

colapinto 3

Este abandono de Antonelli ilusiona tanto a Hamilton como a Russell, ya que llegaron a los 115 y 106 puntos y le recortaron distancias a Antonelli, aunque este último sigue líder cómodo con 156 unidades.

El triunfo de este domingo fue el número 106 para Hamilton en la Fórmula 1 y el primero desde el GP de Bélgica de 2024.

La próxima fecha en la Fórmula 1 será dentro de dos semanas, cuando se lleve a cabo el GP de Austria.

Las posiciones del campeonato de Fórmula 1