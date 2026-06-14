Franco Colapinto quedó octavo en el GP de Barcelona de Fórmula 1

En la largada Colapinto comenzó con neumáticos blandos, pudo subir dos posiciones para ubicarse undécimo y soñar con los puntos.

Luego Colapinto fue superado por Gasly, pero mantuvo un ritmo muy constante y todo indicaba que la pelea por el décimo lugar iba a estar entre el pilarense y el neozelandés Liam Lawson, de Racing Bulls.

El pilarennse se vio muy beneficiado por los abandonos del italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) en las últimas vueltas para cruzar la bandera a cuadros en el octavo puesto.

Gracias a esta gran actuación, Colapinto sumó cuatro puntos y llegó a los 19 en el campeonato de pilotos.

Hamilton ganó en la Fórmula 1 después de casi dos años

Hamilton, quien fue siete veces campeón del mundo, consiguió su primera victoria en Ferrari luego de una actuación perfecta en la que aprovechó al máximo la gran estrategia de carrera.

hamilton Lewis Hamilton se quedó con el GP de Barcelona.

Russell había sido superado en la vuelta 60 por su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli, pero el italiano abandonó unas curvas después por problemas en su monoplaza.

Este abandono de Antonelli ilusiona tanto a Hamilton como a Russell, ya que llegaron a los 115 y 106 puntos y le recortaron distancias a Antonelli, aunque este último sigue líder cómodo con 156 unidades.

El triunfo de este domingo fue el número 106 para Hamilton en la Fórmula 1 y el primero desde el GP de Bélgica de 2024.

La próxima fecha en la Fórmula 1 será dentro de dos semanas, cuando se lleve a cabo el GP de Austria.

Los pilotos que sumaron puntos en el GP de Barcelona de Fórmula 1:

Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Nota en elaboración.