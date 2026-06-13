Franco Colapinto no pudo pasar a la Q3 y largará en el puesto 13° el GP de Barcelona

La jornada sabatina no inició bien para el pilarense en la tercera tanda de ensayos (FP3), pero mejoró bastante en el arranque de la Clasificación, donde pudo cronometrar el 12° mejor tiempo en Q1, incluso por delante de su compañero de Alpine Pierre Gasly. En la Q2 los pilotos de Alpine quedaron así: Colapinto 13° y Pierre Gasly 14°, puestos que ocuparán en la largada de la carrera principal de la Fórmula 1 de este domingo a las 10 -hora argentina-.

automovilismo-f1-barcelona-george russell-pole position George Russell, con Mercedes, largará este domingo desde la pole position.

George Russell se quedó con la pole position. El británico largará desde el primer lugar y compartirá la primera fila con Lewis Hamilton, de Ferrari.