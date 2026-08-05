Qué bancos y billeteras virtuales devuelven hasta $16.000 por viajar en colectivo en agosto

Estos beneficios aplican para usuarios que abonan mediante tecnología NFC (sin contacto) desde teléfonos o relojes inteligentes, como así también para quienes pagan con código QR Transporte utilizando dinero en cuenta, tantos para los viajes en colectivo como subte.

SUBE, el sistema de pago de pasajes que se aplica en todo el país. Foto: archivo.

Los reintegros de Naranja X, Santander, Galicia y Macro en colectivo y subte

Cada entidad financiera implementó esquemas y topes específicos para el uso cotidiano del servicio: