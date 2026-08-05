Qué bancos y billeteras virtuales devuelven hasta $16.000 por viajar en colectivo en agosto

Moverse en colectivo puede resultar más económico durante el mes de agosto. Es que diversos bancos y billeteras virtuales lanzaron un abanico de promociones que ofrecen reintegros de entre el 20% y el 100%, alcanzando en ciertos casos topes de devolución mensual de hasta $16.000.
Estos beneficios aplican para usuarios que abonan mediante tecnología NFC (sin contacto) desde teléfonos o relojes inteligentes, como así también para quienes pagan con código QR Transporte utilizando dinero en cuenta, tantos para los viajes en colectivo como subte.
Los reintegros de Naranja X, Santander, Galicia y Macro en colectivo y subte
Cada entidad financiera implementó esquemas y topes específicos para el uso cotidiano del servicio:
- Naranja X: ofrece un 50% de reintegro diario al pagar colectivos, subtes y peajes por NFC con tarjeta de débito Naranja X o Visa Crédito, con un tope mensual de $5.000. Asimismo, otorga un 50% de devolución (con tope de $5.000) a quienes abonen el subte con QR desde la app usando dinero en cuenta.
- Santander: mediante MODO o su propia aplicación, devuelve hasta el 100% pagando con QR Transporte y saldo en cuenta hasta el 31 de agosto. Ofrece un 50% general (tope de $8.000) y un 50% extra para adheridos a Sorpresa Santander, alcanzando un tope total de $16.000 mensuales. La acreditación se realiza dentro de los 30 días.
- Banco Galicia: del 17 de agosto al 30 de septiembre de 2026, brindará un 50% de reintegro en colectivos abonando con NFC mediante tarjetas Mastercard de crédito desde celulares o smartwatches. El tope mensual es de $15.000 por cliente (incluye adicionales) y el monto se deposita en la caja de ahorro.
- Banco Macro: dispone de un 20% de reintegro hasta el 31 de diciembre de 2026 al pagar con QR Transporte vía app del banco o MODO con dinero en cuenta, fijando un tope de $10.000 mensuales por usuario.
Antes de viajar, se recomienda verificar los medios de pago requeridos, los topes, la vigencia y los saldos mínimos exigidos por las plataformas, como ocurre con MODO, que solicita contar con al menos $1.200 en la cuenta para aplicar al beneficio.
En pocas palabras
- Promociones bancarias: ofrecen reintegros de hasta $16.000 mensuales en transporte público.
- Medios de pago: beneficios aplican a pagos por NFC y código QR en colectivos y subtes.
- Entidades participantes: Naranja X, Santander, Galicia y Macro ofrecen diferentes esquemas de devolución.
Resumen generado por Thinkindot AI