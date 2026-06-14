Los New York Knicks vencieron a los Spurs en la final y conquistaron la NBA después de 53 años

Ya para el segundo período, la cadencia de tiros encestados por parte de los Knicks aumentó: Jalen Brunson (45 puntos), con sus triples, puso al conjunto visitante a pisarle los talones al local.

Pese al recorte de distancia en el marcador que logró New York, los Spurs se retiraron al descanso largo ganando por 42-37.

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Dylan Harper (25 puntos) fue el mejor en la segunda parte del local y quien, con su profundidad en el ataque, lideró las conversiones de los Spurs, que también terminaron ganando en este período por 72-65.

A pesar del gran dominio que tuvieron los de Mitch Johnson, la inexperiencia en su primer playoff con esta plantilla de jugadores -promedia 25,3 años-, les costaron las derrotas por no saber capitalizar sus ventajas obtenidas a lo largo de los juegos.

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New York Knicks, que esta vez no estaba tan lejos en el marcador, logró empatar y seguido a ello, pasar a ganar el partido.

Los últimos segundos decisivos fueron apretados, pero los comandados por Mike Brown consiguieron su cuarta victoria, esta vez por 94-90, y se adjudicaron el campeonato de la temporada 25/26 de la NBA.

El historial de las finales de la NBA dice, de manera avasallante, que cuando un equipo lidera la serie por 3-1, se consagra campeón.

En los casi 80 años de la liga norteamericana, esta situación se repitió 39 veces, de las cuales en 38 ocasiones la franquicia que ganaba se consagró campeón, con New York revalidando la estadística.

La única oportunidad en la que el conjunto que perdía dio vuelta la historia en un séptimo partido fue en la temporada 2016, cuando los Cleveland Cavaliers de LeBron James levantaron el trofeo tras remontar el 3-1 y ganar 4-3 a Golden State Warriors.

New York Knicks ganó todo en esta temporada, ya que a finales de 2025 y principios de este año se adjudicó la Copa de la NBA, justamente ante San Antonio Spurs.

Y ahora se consagró también con el título de la mejor liga del mundo. Además , el equipo ganador esperó 27 años para volver a jugar las finales, casi tres décadas durísimas de malos resultados y fracasos no solo deportivos, sino que también a nivel estructural.

Así se definió la final de la NBA

Las Finales de la NBA mantuvieron el clásico formato de 2-2-1-1-1, alternando las canchas con San Antonio teniendo la ventaja de localía.