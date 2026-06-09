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Cómo sigue la final de la NBA tras la gran victoria de San Antonio Spurs en el Madison Square Garden

San Antonio Spurs se llevó el juego 3 de la Final de la NBA tras ganarle a New York Knicks en el mismísimo Madison Square Garden y con Donald Trump en la tribuna

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Wemby brilló en la victoria de los Spurs.

Wemby brilló en la victoria de los Spurs.

San Antonio Spurs se llevó el juego 3 de la Final de la NBA tras ganarle a New York Knicks por 115-111 y le cortó al local un invicto de 13 partidos de playoffs que arrastraban desde el 23 de abril, en el mismísimo Madison Square Garden neoyorquino.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asistió al tercer juego de las Finales de NBA ya que James Dolan, dueño de la franquicia neoyorquina, lo invitó y el servicio secreto, junto con la policía de la ciudad, diagramaron un operativo de seguridad enorme.

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Trump estuvo en el Madison bajo un estricto operativo de seguridad.

Trump estuvo en el Madison bajo un estricto operativo de seguridad.

El equipo local canceló las transmisiones en vivo a las afueras de las instalaciones del Madison Square Garden, donde solían reunirse muchos hinchas de los Knicks y la euforia por las victorias conseguidas generaba disturbios. Para evitar cualquier tipo de inconveniente, cancelaron ese servicio gratuito que suele ofrecerse a los fanáticos.

San Antonio Spurs se adueñó de la fiesta de Knicks

El Juego 3 de las Finales NBA arrancó completamente dominado por los Spurs y Stephon Castle (23 puntos) fue quien más anotó de la visita en el primer cuarto que San Antonio ganó 33 a 22.

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Wembanyama hizo 32 puntos y San Antonio achicó la distancia en la serie.

Wembanyama hizo 32 puntos y San Antonio achicó la distancia en la serie.

En el segundo bloque de partido, los Knicks dieron vuelta el partido y OG Anunoby (28 puntos) fue el líder para retirarse al descanso largo ganando por 64-57.

Los terceros 12 minutos disputados tuvieron una levantada visitante. Los Spurs consiguieron empatar el marcador que, a partir de allí, se volvió de ida y vuelta. Víctor Wembanyama volvió a brillar (32 puntos, 8 rebotes) y los visitantes llegaron al cuarto decisivo con una ventaja mínima (92-91).

Embed - #2 SPURS at #3 KNICKS | NBA FINALS GAME 3 HIGHLIGHTS | June 8, 2026

Los dirigidos por Mitch Johnson consiguieron mantener su ventaja pese a la buena actuación de Jalen Brunson (32 puntos) y finalmente, tras dos derrotas iniciales como locales, los San Antonio Spurs se llevaron la victoria por 115-111 y se aseguró la vuelta al Frost Bank Center para disputar el juego 5.

La final de la NBA

Las Finales de la NBA mantienen el clásico formato de 2-2-1-1-1 con San Antonio teniendo la ventaja de localía. En Argentina y toda Latinoamérica los encuentros podrán verse por Prime Video.

  • Juego 1: San Antonio Spurs 95-105 New York Knicks
  • Juego 2: San Antonio Spurs 104-105 New York Knicks.
  • Juego 3: New York Knicks 111-115 San Antonio Spurs.
  • Juego 4: Miércoles 10 de junio, a las 21:30, en Nueva York.
  • Juego 5: Sábado 13 de junio, a las 21:30, en San Antonio.
  • Juego 6: Martes 16 de junio, a las 21:30, en Nueva York. (De ser necesario)
  • Juego 7: Viernes 19 de junio, a las 21:30, en San Antonio. (De ser necesario)

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