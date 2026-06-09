Cómo sigue la final de la NBA tras la gran victoria de San Antonio Spurs en el Madison Square Garden

San Antonio Spurs se llevó el juego 3 de la Final de la NBA tras ganarle a New York Knicks por 115-111 y le cortó al local un invicto de 13 partidos de playoffs que arrastraban desde el 23 de abril, en el mismísimo Madison Square Garden neoyorquino.
San Antonio Spurs se llevó el juego 3 de la Final de la NBA tras ganarle a New York Knicks por 115-111 y le cortó al local un invicto de 13 partidos de playoffs que arrastraban desde el 23 de abril, en el mismísimo Madison Square Garden neoyorquino.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asistió al tercer juego de las Finales de NBA ya que James Dolan, dueño de la franquicia neoyorquina, lo invitó y el servicio secreto, junto con la policía de la ciudad, diagramaron un operativo de seguridad enorme.
El equipo local canceló las transmisiones en vivo a las afueras de las instalaciones del Madison Square Garden, donde solían reunirse muchos hinchas de los Knicks y la euforia por las victorias conseguidas generaba disturbios. Para evitar cualquier tipo de inconveniente, cancelaron ese servicio gratuito que suele ofrecerse a los fanáticos.
El Juego 3 de las Finales NBA arrancó completamente dominado por los Spurs y Stephon Castle (23 puntos) fue quien más anotó de la visita en el primer cuarto que San Antonio ganó 33 a 22.
En el segundo bloque de partido, los Knicks dieron vuelta el partido y OG Anunoby (28 puntos) fue el líder para retirarse al descanso largo ganando por 64-57.
Los terceros 12 minutos disputados tuvieron una levantada visitante. Los Spurs consiguieron empatar el marcador que, a partir de allí, se volvió de ida y vuelta. Víctor Wembanyama volvió a brillar (32 puntos, 8 rebotes) y los visitantes llegaron al cuarto decisivo con una ventaja mínima (92-91).
Los dirigidos por Mitch Johnson consiguieron mantener su ventaja pese a la buena actuación de Jalen Brunson (32 puntos) y finalmente, tras dos derrotas iniciales como locales, los San Antonio Spurs se llevaron la victoria por 115-111 y se aseguró la vuelta al Frost Bank Center para disputar el juego 5.
Las Finales de la NBA mantienen el clásico formato de 2-2-1-1-1 con San Antonio teniendo la ventaja de localía. En Argentina y toda Latinoamérica los encuentros podrán verse por Prime Video.