Deportivo Maipú volvió a jugar ante sus hinchas y la ilusión tiene nombre y apellido: Enzo Pérez

Deportivo Maipú volvió al estadio Omar Higinio Sperdutti y se reencontró con su público en el encuentro ante Tristán Suárez, por la fecha 18 del torneo de la Primera Nacional.
Deportivo Maipú volvió al estadio Omar Higinio Sperdutti y se reencontró con su público en el encuentro ante Tristán Suárez
Deportivo Maipú volvió al estadio Omar Higinio Sperdutti y se reencontró con su público en el encuentro ante Tristán Suárez, por la fecha 18 del torneo de la Primera Nacional.
Este encuentro correspondió a la última fecha de la primera rueda, aunque la semana que viene se jugará la 4ta fecha que había sido postergada.
Los dirigentes locales, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de Mendoza, implementaron el programa Tribuna Segura, una iniciativa destinada a fortalecer los controles de ingreso y garantizar un espectáculo seguro para todos los asistentes. Se tomó esta medida tras los incidentes que se produjeron en el final del último partido como local ante Chacarita.
Hubo reconocimiento facial en distintos sectores del estadio, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir hechos de violencia.
Pese a la tarde fresca hubo algo de sol y en las tribunas Deportivo Maipú se vio un buen colorido buscando estirar su racha positiva en calle Vergara donde ganó los últimos 4 partidos que jugó ante Colegiales, Almagro Nueva Chicago y Chacarita.
La incorporación de Enzo Pérez es la ilusión del club que preside Hernán Sperdutti y el objetivo es sumarlo al plantel que estará en el Torneo Clausura y la Copa Argentina.
El experimentado jugador tiene contrato con Argentinos Juniors, pero Sperdutti volvió a decir "Las puertas están abiertas para Enzo” ante la consulta por la vuelta del jugador
El registro de inscripciones, transferencias y contratos de jugadores abrirá una vez finalizada la fecha 18, la cual se disputará y cerrará el jueves 2 de julio a las 18
Deportivo Maipú afrontará el partido postergado de la 4ta fecha con Gimnasia y Tiro de Salta y luego el inicio de la segunda rueda ante Agropecuario.
Tras jugarse la fecha postergada habrá un receso en la Primera Nacional, previo al arranque de la segunda rueda.