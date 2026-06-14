Deportivo Maipú volvió a jugar ante sus hinchas y la ilusión tiene nombre y apellido: Enzo Pérez

maipu hinchas 3 Foto: Axel Loret/UNO

Hubo reconocimiento facial en distintos sectores del estadio, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir hechos de violencia.

Pese a la tarde fresca hubo algo de sol y en las tribunas Deportivo Maipú se vio un buen colorido buscando estirar su racha positiva en calle Vergara donde ganó los últimos 4 partidos que jugó ante Colegiales, Almagro Nueva Chicago y Chacarita.

Pancho Martínez volvió a Mendoza donde siempre es bienvenido

Embed - Pancho Martínez volvió a Mendoza como DT de Tristán Suárez

Deportivo Maipú sueña con el regreso de Enzo Pérez

La incorporación de Enzo Pérez es la ilusión del club que preside Hernán Sperdutti y el objetivo es sumarlo al plantel que estará en el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

maipu hinchas 4 Foto: Axel Lloret/UNO

El experimentado jugador tiene contrato con Argentinos Juniors, pero Sperdutti volvió a decir "Las puertas están abiertas para Enzo” ante la consulta por la vuelta del jugador

El registro de inscripciones, transferencias y contratos de jugadores abrirá una vez finalizada la fecha 18, la cual se disputará y cerrará el jueves 2 de julio a las 18

Deportivo Maipú tendrá 3 partidos seguidos de local

Deportivo Maipú afrontará el partido postergado de la 4ta fecha con Gimnasia y Tiro de Salta y luego el inicio de la segunda rueda ante Agropecuario.

Tras jugarse la fecha postergada habrá un receso en la Primera Nacional, previo al arranque de la segunda rueda.