Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Primera Nacional

Deportivo Maipú buscará volver al triunfo cuando reciba a Tristán Suárez: hora y probables formaciones

Deportivo Maipú jugará este domingo ante Tristán Suárez en el estadio Omar Higinio Sperdutti. El Cruzado lleva cuatro triunfos seguidos de local

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú recibirá a Tristán Suárez, con el objetivo de sumar un nuevo triunfo de local.

Deportivo Maipú recibirá a Tristán Suárez, con el objetivo de sumar un nuevo triunfo de local.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

En el marco de la fecha 18 de la Zona B del torneo de la Primera Nacional, Deportivo Maipú se enfrentará este domingo frente a Tristán Suárez. El choque entre el Cruzado y el Gaucho tendrá como escenario el estadio Omar Higinio Sperdutti, contará con el arbitraje de Lucas Comesaña y se podrá seguir por Radio Nihuil y por la plataforma LPF.

Deportivo Maipú
Marcelo Eggel y Juan Pablo Gobetto son los goleadores del Deportivo Maip&uacute;.

Marcelo Eggel y Juan Pablo Gobetto son los goleadores del Deportivo Maipú.

El elenco de calle Vergara viene de perder de visitante ante Güemes, buscará volver a ganar de local, donde lleva cuatro triunfos seguidos en su cancha. El equipo dirigido por Mariano Echeverría se ubica noveno con 21 puntos, producto de seis triunfos, tres empates y seis derrotas, y con la victoria de Quilmes, quedó afuera de la zona de Reducido.

mariano-echeverria-deportivo-maipu
Mariano Echeverr&iacute;a, el DT del Deportivo Maip&uacute;, se encuentra invicto como local.

Mariano Echeverría, el DT del Deportivo Maipú, se encuentra invicto como local.

Así llega Tristán Suárez, el rival del Deportivo Maipú

Tristán Suárez, el equipo conducido por José María Martínez, es uno de los protagonistas del grupo. Viene de empatar de local sin goles ante Almagro y se ubica en la tabla de posiciones con 26 puntos, producto de 6 victorias, 8 empates y 2 derrotas,

El Lechero acumula 4 empates seguidos.

El historial entre el Deportivo Maipú y Tristán Suárez

Deportivo Maipú y Tristán Suárez se enfrentaron en seis ocasiones, con 5 victorias del Cruzado y un empate. El último partido que jugaron fue victoria del Deportivo Maipú por 1 a 0, con gol de Marcelo Eggel. El encuentro se disputó en el estadio Omar Higinio Sperdutti.

Embed - Deportivo Maipú 1-0 Tristán Suárez | Primera Nacional | Fecha 26 (Zona A)

Probables formaciones y detalles del partido:

  • Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Tiago Ferreyra, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.
  • Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Manuel Guillén, Brian Aguilar, Agustín Baldi y Nicolás Henry; Matías Olguín, Nicolás del Priore, Ayrton Sánchez y Kevin Colli; Maximiliano Álvarez y Diego Becker. DT: José María Martínez.
  • Estadio: Deportivo Maipú.
  • Árbitro: Lucas Comesaña.
  • Hora: 16.30.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas