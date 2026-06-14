Deportivo Maipú buscará volver al triunfo cuando reciba a Tristán Suárez: hora y probables formaciones

Deportivo Maipú Marcelo Eggel y Juan Pablo Gobetto son los goleadores del Deportivo Maipú. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El elenco de calle Vergara viene de perder de visitante ante Güemes, buscará volver a ganar de local, donde lleva cuatro triunfos seguidos en su cancha. El equipo dirigido por Mariano Echeverría se ubica noveno con 21 puntos, producto de seis triunfos, tres empates y seis derrotas, y con la victoria de Quilmes, quedó afuera de la zona de Reducido.

mariano-echeverria-deportivo-maipu Mariano Echeverría, el DT del Deportivo Maipú, se encuentra invicto como local.

Así llega Tristán Suárez, el rival del Deportivo Maipú

Tristán Suárez, el equipo conducido por José María Martínez, es uno de los protagonistas del grupo. Viene de empatar de local sin goles ante Almagro y se ubica en la tabla de posiciones con 26 puntos, producto de 6 victorias, 8 empates y 2 derrotas,