El comunicado del Deportivo Maipú de cara al choque ante Tristán Suárez en el estadio Omar Higinio Sperdutti

Además, se pondrá en funcionamiento un sistema de cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial en distintos sectores del estadio, con el objetivo de reforzar la seguridad, prevenir hechos de violencia y promover el buen comportamiento dentro de nuestra casa.

Trabajamos para que cada partido se viva en un entorno de respeto, convivencia y disfrute para toda la Familia Cruzada.Invitamos a nuestros socios e hinchas a acompañar estas medidas y a seguir construyendo juntos un estadio cada vez más seguro para todos.

Embed - Club Deportivo Maipú on Instagram: " COMUNICADO OFICIAL El Club Deportivo Maipú informa que, en el marco del partido del próximo domingo frente a Tristán Suárez, y en conjunto con el Ministerio de Seguridad de Mendoza, se implementará el programa Tribuna Segura, una iniciativa destinada a fortalecer los controles de ingreso y garantizar un espectáculo seguro para todos los asistentes. Además, se pondrá en funcionamiento un sistema de cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial en distintos sectores del estadio, con el objetivo de reforzar la seguridad, prevenir hechos de violencia y promover el buen comportamiento dentro de nuestra casa. Trabajamos para que cada partido se viva en un entorno de respeto, convivencia y disfrute para toda la Familia Cruzada. Invitamos a nuestros socios e hinchas a acompañar estas medidas y a seguir construyendo juntos un estadio cada vez más seguro para todos. Vivamos el fútbol en familia. #SomosMaipú" View this post on Instagram

Deportivo Maipú buscará su cuarto triunfo seguido de local

Deportivo Maipú buscará seguir con su racha positiva jugando de local condición en la que lleva 4 triunfos seguidos ya que le ganó a Colegiales (3-1), Almagro (1-0), Nueva Chicago (1-0) y Chacarita (3-2).

El equipo dirigido por Mariano Echeverría se ubica sexto en el Grupo B con 21 puntos.

Mariano Echeverría Deportivo Maipú

El Cruzado tendrá 3 partidos seguidos de local ya que tras jugar con Tristán Suárez, recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta en el partido postergado de la 4ta fecha y en el inicio de la segunda ronda recibirá a Agropecuario.