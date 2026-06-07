Deportivo Maipú perdió agónicamente ante Güemes, en Santiago del Estero, por un gol en contra

Con este resultado el equipo de calle Vergara -que venía de lograr un triunfazo de local ante Chacarita- está octavo en la Zona B con 21 unidades y sigue en zona de Reducido. Mientras que el elenco santiagueño tiene 19 unidades y salió del fondo de la tabla.

El elenco de calle Vergara esperaba en su campo en los primeros minutos del partido y buscaba jugar de contragolpe ante el elenco santiagueño.

A los 22' Galardi la mandó al córner tras un cabezazo preciso de Lazza. Vino el tiro de esquina desde la derecha y el defensor local exigió al arquero cruzado.

A los 29' Saccone encaró por la derecha, le pegó sin ángulo y la pelota se fue desviada.

A los 43' Gerez se fue por la izquierda, metió un centro pinchado y Galardi la descolgó sin problemas.

El primer tiempo no fue bueno, donde los dirigidos por el Cholo Guiñazú intentaron un poco más que su rival, pero sin precisión en los últimos metros de la cancha.

A los 12' del complemento el equipo dirigido por Mariano Echeverría metió un contragolpe, se fue Saccone y definió cruzado. El visitante estuvo cerca de abrir el marcador.

A los 24' Gobetto tiró desde lejos, pero no pudo marcar.

A los 35' Tomás Oneto se iba lesionado y Güemes se quedaba con diez jugadores porque había hecho todos los cambios.

Luego De la Reta metió un preciso centro desde la izquierda, entró Faggioli por la derecja y no la pudo empujar al gol.

Hasta que a los 44 minutos Godoy desbordó por la derecha, metió el centro rasante, Agüero la quiso despejar y la metió en su arco.

El Cruzado cayó en Santiago del Estero.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Tras jugar con Güemes, el equipo maipucino recibirá a Tristán Suárez el domingo 14 de junio a las 16.30, por la fecha 18 del certamen.