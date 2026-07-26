Deportivo Maipú visita a Gimnasia y Tiro de Salta: horario y formaciones de los equipos

El Cruzado lleva cuatro partidos sin perder, con dos dos victorias y dos empates.
Enzo Pérez jugará su segundo partido en el Deportivo Maipú
Enzo Pérez jugará su segundo partido con la camiseta del Deportivo Maipú, tras su estreno en calle Vergara ante San Martín de Tucumán, será su debut en condición de visitante. En Salta hay una gran expectativas por ver al multicampeón.
Así llega Gimnasia y Tiro de Salta
Gimnasia y Tiro de Salta, se ubica undécimo en la tabla de posiciones con 25 puntos, a cuatro puntos de el Deportivo Maipú que cierra la zona de clasificación.
El historial entre Deportivo Maipú y Gimnasia y Tiro de Salta
El último partido que jugaron fue empataron 0 a 0 en el estadio Omar Higinio Sperdutti, en el partido por la cuarta fecha correspondiente a la primera rueda. Han disputado diez encuentros con tres victorias para cada equipo y cuatro empates.
Probables formaciones:
- Gimnasia y Tiro de Salta: Federico Cosentino; Juan Galetto, Gabriel Díaz, Manuel Guanini y Lautaro Montoya; Fabricio Rojas, Thiago Banega, Matías Sivetti, Jonás Aguirre y Nicolás Rinaldi; Lautaro Gordillo. DT: Juan Manuel Azconzábal.
- Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Tomás Silva, Enzo Pérez, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría
- Estadio: Gimnasia y Tiro de Salta
- Árbitro: Gastón Monzón Brizuela
- Hora: 18