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Primera Nacional

Deportivo Maipú visita a Gimnasia y Tiro de Salta: horario y formaciones de los equipos

Deportivo Maipú visitará este domingo desde las 18 a Gimnasia y Tiro de Salta, en el segundo partido de Enzo Pérez en el equipo Cruzado.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Enzo Pérez. jugará en el Deportivo Maipú su segundo partido, en el choque de visitante ante Gimnasia y Tiro.

Enzo Pérez. jugará en el Deportivo Maipú su segundo partido, en el choque de visitante ante Gimnasia y Tiro.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Por la fecha 22 de la Zona B del torneo de la Primera Nacional, Deportivo Maipú jugará ante Gimnasia y Tiro de Salta. Este encuentro se disputará en el estadio David Michel Torino, a las 18. Este será el segundo partido de Enzo Pérez en el Cruzado, tras su debut de local ante San Martín de Tucumán.

Deportivo Maipú jugará en Salta ante Gimnasia y Tiro.

Deportivo Maipú jugará en Salta ante Gimnasia y Tiro.

El compromiso entre el Cruzado y el Albo tendrá el arbitraje de Gastón Monzón Brizuela y transmisión en vivo de Radio Nihuil y LPF Play.

El equipo dirigido por Mariano Echeverría se ubica octavo en la tabla de posiciones de la Zona B con 29 puntos, en puestos de clasificación al Reducido. Esto es producto de ocho triunfos, cinco empates y ocho derrotas.

El Cruzado lleva cuatro partidos sin perder, con dos dos victorias y dos empates.

Enzo Pérez jugará su segundo partido en el Deportivo Maipú

Enzo Pérez jugará su segundo partido con la camiseta del Deportivo Maipú, tras su estreno en calle Vergara ante San Martín de Tucumán, será su debut en condición de visitante. En Salta hay una gran expectativas por ver al multicampeón.

Así llega Gimnasia y Tiro de Salta

Gimnasia y Tiro de Salta, se ubica undécimo en la tabla de posiciones con 25 puntos, a cuatro puntos de el Deportivo Maipú que cierra la zona de clasificación.

El historial entre Deportivo Maipú y Gimnasia y Tiro de Salta

El último partido que jugaron fue empataron 0 a 0 en el estadio Omar Higinio Sperdutti, en el partido por la cuarta fecha correspondiente a la primera rueda. Han disputado diez encuentros con tres victorias para cada equipo y cuatro empates.

Probables formaciones:

  • Gimnasia y Tiro de Salta: Federico Cosentino; Juan Galetto, Gabriel Díaz, Manuel Guanini y Lautaro Montoya; Fabricio Rojas, Thiago Banega, Matías Sivetti, Jonás Aguirre y Nicolás Rinaldi; Lautaro Gordillo. DT: Juan Manuel Azconzábal.
  • Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Tomás Silva, Enzo Pérez, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría
  • Estadio: Gimnasia y Tiro de Salta
  • Árbitro: Gastón Monzón Brizuela
  • Hora: 18

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