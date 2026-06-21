Deportivo Maipú buscará volver al triunfo ante Gimnasia y Tiro de Salta: formaciones y cómo verlo

Mariano Echeverría, el técnico del Cruzado, buscará volver al triunfo.
Este será el último partido de la primera rueda, luego vendrá un receso previo al reinicio de la segunda rueda del certamen.
Así llega Gimnasia y Tiro de Salta, el rival del Deportivo Maipú
Gimnasia y Tiro de Salta viene de perder ante Quilmes. El equipo dirigido por Juan Manuel Azconzábal se encuentra en el puesto 13 con 20 puntos, producto de 5 triunfos cinco empates y siete derrotas.
El último enfrentamiento en la Primera Nacional
La última vez que se enfrentaron en la Primera Nacional fue el 15 de agosto del año pasado, el ganador fue Gimnasia y Tiro. El conjunto salteño ganó 1 a 0 en condición de local con gol de Ivo Chaves.
Probables formaciones y detalles del partido:
- Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.
- Gimnasia y Tiro: Franco Cosentino; Juan Galetto, Gabriel Díaz, Matías Birge y Jonas Aguirre; Fabricio Rojas, Franco Sivetti, Tiago Benega, Juan Ignacio Capano y Nicolás Rinaldi; Lautaro Gordillo. DT: Juan Azconzábal.
- Estadio: Deportivo Maipú.
- Arbitro: Juan Nebietti.
- Hora: 16.30.