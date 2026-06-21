Deportivo Maipú buscará volver al triunfo ante Gimnasia y Tiro de Salta: formaciones y cómo verlo

El elenco de calle Vergara viene de perder de local frente a Tristán Suárez, donde sufrió su segunda caída seguida, ya que perdió anteriormente ante Güemes en Santiago del Estero.

Marcelo Eggel, capitán del Deportivo Maipú, podría jugar su último partido en el club. Godoy Cruz lo quiere contratar. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El conjunto dirigido por Mariano Echeverría se ubica en el puesto 11 con 21 puntos, producto de seis triunfos, tres empates y seis derrotas. Está fuera de la zona de Reducido por diferencia de gol y buscará ganar para terminar la primera rueda dentro de los primero ocho equipos.