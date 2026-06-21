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Deportivo Maipú buscará volver al triunfo ante Gimnasia y Tiro de Salta: formaciones y cómo verlo

Deportivo Maipú jugará este domingo desde las 16.30 ante Gimnasia y Tiro, de Salta, en el partido pendiente de la 4ta fecha de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú cierra la primera rueda frente a Gimnasia y Tiro de Salta, en el estadio Omar Higinio Sperdutti.

Deportivo Maipú cierra la primera rueda frente a Gimnasia y Tiro de Salta, en el estadio Omar Higinio Sperdutti.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Deportivo Maipú se enfrentará este domingo desde las 16.30 frente a Gimnasia y Tiro de Salta en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por el partido pendiente de la cuarta fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El cotejo tendrá el arbitraje de Juan Nebietti.

El elenco de calle Vergara viene de perder de local frente a Tristán Suárez, donde sufrió su segunda caída seguida, ya que perdió anteriormente ante Güemes en Santiago del Estero.

Marcelo Eggel, capit&aacute;n del Deportivo Maip&uacute;, podr&iacute;a jugar su &uacute;ltimo partido en el club. Godoy Cruz lo quiere contratar.

Marcelo Eggel, capitán del Deportivo Maipú, podría jugar su último partido en el club. Godoy Cruz lo quiere contratar.

El conjunto dirigido por Mariano Echeverría se ubica en el puesto 11 con 21 puntos, producto de seis triunfos, tres empates y seis derrotas. Está fuera de la zona de Reducido por diferencia de gol y buscará ganar para terminar la primera rueda dentro de los primero ocho equipos.

Mariano Echeverr&iacute;a, el t&eacute;cnico del Cruzado, buscar&aacute; volver al triunfo.

Mariano Echeverría, el técnico del Cruzado, buscará volver al triunfo.

Este será el último partido de la primera rueda, luego vendrá un receso previo al reinicio de la segunda rueda del certamen.

Así llega Gimnasia y Tiro de Salta, el rival del Deportivo Maipú

Gimnasia y Tiro de Salta viene de perder ante Quilmes. El equipo dirigido por Juan Manuel Azconzábal se encuentra en el puesto 13 con 20 puntos, producto de 5 triunfos cinco empates y siete derrotas.

El último enfrentamiento en la Primera Nacional

La última vez que se enfrentaron en la Primera Nacional fue el 15 de agosto del año pasado, el ganador fue Gimnasia y Tiro. El conjunto salteño ganó 1 a 0 en condición de local con gol de Ivo Chaves.

Probables formaciones y detalles del partido:

  • Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.
  • Gimnasia y Tiro: Franco Cosentino; Juan Galetto, Gabriel Díaz, Matías Birge y Jonas Aguirre; Fabricio Rojas, Franco Sivetti, Tiago Benega, Juan Ignacio Capano y Nicolás Rinaldi; Lautaro Gordillo. DT: Juan Azconzábal.
  • Estadio: Deportivo Maipú.
  • Arbitro: Juan Nebietti.
  • Hora: 16.30.

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