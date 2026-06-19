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Mariano Echeverría meterá un cambio en el Deportivo Maipú para recibir a Gimnasia y Tiro de Salta

Deportivo Maipú se enfrentará este domingo con Gimnasia y Tiro de Salta, en el partido postergado de la 4ta fecha. El DT cruzado, Mariano Echeverría hará un cambio

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Mariano Echeverría, el entrenador del Deportivo Maipú empezó a definir el equipo que jugará ante Gimnasia y Tiro de Salta.

Mariano Echeverría, el entrenador del Deportivo Maipú empezó a definir el equipo que jugará ante Gimnasia y Tiro de Salta.

Foto: gentileza Cristian Ortiz

Deportivo Maipú ajusta detalles de cara al compromiso que jugará ante Gimnasia y Tiro de Salta. Este encuentro se disputará en el estadio Omar Higinio Sperdutti, y es el postergado de la 4ta fecha del torneo de la Primera Nacional. Tras este encuentro del equipo conducido por Mariano Echeverría, habrá un parate en el certamen.

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Mariano Echeverría define el once de Deportivo Maipú que jugará con Gimnasia y Tiro.

Mariano Echeverría hará cambios en la defensa

El entrenador cruzado, Mariano Echeverría, hará al menos un cambio en el equipo por Tiago Ferreyra, quien fue expulsado ante Tristán Suárez y le dieron dos fechas de suspensión. En su lugar jugará Santiago Paulini.

El Chelo Eggel ser&aacute; titular en el Cruzado en el partido ante Gimnasia y Tiro.

El Chelo Eggel será titular en el Cruzado en el partido ante Gimnasia y Tiro.

La probable formación del Deportivo Maipú para jugar este domingo, sería con Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone.

Deportivo Maipú lleva dos partidos con derrotas y sin convertir goles. El Cruzado cayó ante Güemes de Santiago del Estero, y ante Tristán Suárez. En ambos perdió por 1 a 0.

Deportivo Maipú tendrá dos partidos seguidos de local, ya que tras jugar frente a Gimnasia y Tiro de Salta en el partido postergado de la 4ta fecha, en el inicio de la segunda ronda recibirá a Agropecuario.

Deportivo Maipú negocia por los refuerzos para la segunda parte del torneo

Deportivo Maipú negocia por los cuatro jugadores que puede incorporar. El mercado de pases estárá abierto tras la finalización de la fecha 18 y cerrará el jueves 2 de julio a las 18. Hay varios nombres en carpeta, entre ellos figura el experimentado Enzo Pérez, que podría regresar al club de donde surgió futbolísticamente.

Deportivo Maipú tiene confirmados sus primeros dos partidos de la segunda rueda

Deportivo Maipú ya sabe cuando jugará tras el parate. Tras el receso volverá a jugar de local el domingo 5 de julio ante Agropecuario a las 16.30. Mientras que en la fecha 20 visitará a Atlético Rafaela el sábado 11 de julio a las 15.

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