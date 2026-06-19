Mariano Echeverría meterá un cambio en el Deportivo Maipú para recibir a Gimnasia y Tiro de Salta

Deportivo Maipú lleva dos partidos con derrotas y sin convertir goles. El Cruzado cayó ante Güemes de Santiago del Estero, y ante Tristán Suárez. En ambos perdió por 1 a 0.

Deportivo Maipú tendrá dos partidos seguidos de local, ya que tras jugar frente a Gimnasia y Tiro de Salta en el partido postergado de la 4ta fecha, en el inicio de la segunda ronda recibirá a Agropecuario.

Deportivo Maipú negocia por los refuerzos para la segunda parte del torneo

Deportivo Maipú negocia por los cuatro jugadores que puede incorporar. El mercado de pases estárá abierto tras la finalización de la fecha 18 y cerrará el jueves 2 de julio a las 18. Hay varios nombres en carpeta, entre ellos figura el experimentado Enzo Pérez, que podría regresar al club de donde surgió futbolísticamente.

Deportivo Maipú tiene confirmados sus primeros dos partidos de la segunda rueda

Deportivo Maipú ya sabe cuando jugará tras el parate. Tras el receso volverá a jugar de local el domingo 5 de julio ante Agropecuario a las 16.30. Mientras que en la fecha 20 visitará a Atlético Rafaela el sábado 11 de julio a las 15.