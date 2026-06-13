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Deportivo Maipú: Mariano Echeverría ya tiene el equipo para jugar contra Tristán Suárez

Mariano Echeverría, DT del Deportivo Maipú no haría variantes para jugar ante Tristán Suárez. El entrenador repetiría los once que arrancaron frente a Güemes

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Mariano Echeverría, el entrendor del Deportivo Maipú planifica el equipo que jugará ante Tristán Suárez en calle Vergara.

Mariano Echeverría, el entrendor del Deportivo Maipú planifica el equipo que jugará ante Tristán Suárez en calle Vergara.

Deportivo Maipú se prepara para jugar este domingo frente Tristán Suárez, por la fecha 18 del torneo de la Primera Nacional. El Cruzado enfrentará a las 16.30 ante el Lechero, en el estadio Omar Higinio Sperdutti. El choque tendrá el arbitraje de Lucas Comesaña.

El entrenador maipucino Mariano Echeverría mantendría el mismo equipo que cayó derrotado ante Güemes en Santiago del Estero. Al DT lo quieren de San Martín de Tucumán, tras la salida de Andrés Yllana.

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Marcelo Eggel tiene chances de ir a jugar a Godoy Cruz. El capitán tiene contrato por un año más.

Marcelo Eggel tiene chances de ir a jugar a Godoy Cruz. El capitán tiene contrato por un año más.

La probable formación del Deportivo Maipú vs. Tristán Suárez

El probable equipo Cruzado sería con estos once: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Tiago Ferreyra, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone.

Deportivo Maipú.

Deportivo Maipú buscará su quinto triunfo seguido de local

Deportivo Maipú buscará seguir con su racha positiva jugando de local condición en la que lleva 4 triunfos seguidos ya que le ganó a Colegiales (3-1), Almagro (1-0), Nueva Chicago (1-0) y Chacarita (3-2).

El equipo dirigido por Mariano Echeverría se ubica sexto en el Grupo B con 21 puntos, donde de local es un equipo muy fuerte y de visitante viene de sufrir dos derrotas seguidas.

El Cruzado tendrá 3 partidos seguidos de local ya que tras jugar con Tristán Suárez, recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta en el partido postergado de la 4ta fecha y en el inicio de la segunda ronda recibirá a Agropecuario, en las fechas que han sido confirmadas por la Asociación del fútbol Argentino.

A Marcelo Eggel lo quieren de Godoy Cruz

Marcelo Eggel el volante del Deportivo Maipú lo pretende Godoy Cruz, hay negociaciones entre ambos clubes por la llegada del volante ofensivo que está pasando por un gran momento en el Botellero, donde es una de sus figuras. Colón de Santa Fe y Palestino de Chile también lo pretenden al Chelo. El jugador tiene contrato en Maipú hasta diciembre del año que viene.

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