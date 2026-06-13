Deportivo Maipú: Mariano Echeverría ya tiene el equipo para jugar contra Tristán Suárez

Deportivo Maipú.

Deportivo Maipú buscará su quinto triunfo seguido de local

Deportivo Maipú buscará seguir con su racha positiva jugando de local condición en la que lleva 4 triunfos seguidos ya que le ganó a Colegiales (3-1), Almagro (1-0), Nueva Chicago (1-0) y Chacarita (3-2).

El equipo dirigido por Mariano Echeverría se ubica sexto en el Grupo B con 21 puntos, donde de local es un equipo muy fuerte y de visitante viene de sufrir dos derrotas seguidas.

El Cruzado tendrá 3 partidos seguidos de local ya que tras jugar con Tristán Suárez, recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta en el partido postergado de la 4ta fecha y en el inicio de la segunda ronda recibirá a Agropecuario, en las fechas que han sido confirmadas por la Asociación del fútbol Argentino.

A Marcelo Eggel lo quieren de Godoy Cruz

Marcelo Eggel el volante del Deportivo Maipú lo pretende Godoy Cruz, hay negociaciones entre ambos clubes por la llegada del volante ofensivo que está pasando por un gran momento en el Botellero, donde es una de sus figuras. Colón de Santa Fe y Palestino de Chile también lo pretenden al Chelo. El jugador tiene contrato en Maipú hasta diciembre del año que viene.