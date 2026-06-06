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Marcelo Eggel, el jugador más codiciado del Deportivo Maipú, habló sobre su futuro

Marcelo Eggel, el capitán del Deportivo Maipú, es pretendido por varios clubes. El Chelo podría emigrar en el próximo mercado de pases

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Marcelo Eggel, el capitán del Deportivo Maipú, es buscado por varios clubes.

Marcelo Eggel, el capitán del Deportivo Maipú, es buscado por varios clubes.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Deportivo Maipú logró un triunfazo por 3 a 2 ante Chacarita y extendió su racha positiva en el torneo de la Primera Nacional al lograr cuatro victorias seguidas en el estadio Omar Higinio Sperdutti. Marcelo Eggel, el capitán del equipo, quien marcó el primer gol del Cruzado en ese partido, tiene algunas posibilidades de irse, ya que hay varios clubes que lo pretenden.

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Eggel tendría ofertas para dejar el Deportivo Maipú.

El destino de Marcelo Eggel

Al hablar de su futuro, Marcelo Eggel aseguró: "Todavía quedan algunas fechas para que finalice esta primera rueda. Tengo un año y medio de contrato con el club y mi cabeza está puesta en el Deportivo Maipú. Si el día de mañana se da la chance de irme, esperemos que sea lo mejor para mí y para el club, soy un agradecido a esta institución, que me abrió las puertas".

"Estamos pasando por un gran momento, esperemos seguir así, no bajar el ritmo y darle muchas alegrías a los hinchas, siempre dejo todo para ayudar al equipo, mi presente se debe al trabajo personal y a la ayuda de mis compañeros", contó.

Embed - Marcelo Eggel, el capitán del Deportivo Maipú que es pretendido por muchos clubes.

Con relación a ,la victoria ante Chacarita afirmó: "Conseguimos un triunfo muy importante con mucho carácter y personalidad. Fue un partido complicado y nos pudimos quedar con los tres puntos".

"Hay varios jugadores que están pasando por un gran presente, eEsto habla muy bien del grupo, que trabaja para seguir creciendo como equipo", agregó el mediocampista, que marcó el primer gol del equipo de penal.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú jugará este domingo desde las 16 ante Güemes de Santiago del Estero. El encuentro que protagonizará el Cruzado, el equipo conducido por Mariano Echeverría, será en condición de visitante y corresponde a la fecha 17 del torneo de la Primera Nacional.

El Cruzado se ubica octavo con 20 puntos y hasta el momento estaría jugando el Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

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