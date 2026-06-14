La trampa del Mundial 2026: estafa dejó a un jujeño con una deuda millonaria y las manos vacías

Para atraer la atención de comerciantes independientes, ofrecían cajas cerradas de figuritas a valores considerablemente más bajos que los del mercado.

Confiado en la aparente formalidad de los perfiles y coordinando los detalles a través de mensajería instantánea, la víctima accedió a realizar los pagos solicitados para asegurar el envío de la mercadería. Con la expectativa de recibir el cargamento en los días subsiguientes, el comerciante ejecutó de manera escalonada una serie de transferencias bancarias y depósitos mediante billeteras virtuales.

En total, la suma enviada a las cuentas proporcionadas por los estafadores alcanzó la impactante cifra de 9 millones de pesos, pero rápidamente se comprobó que todo era una farsa. Al intentar consultar sobre el estado del envío y el código de seguimiento del transporte, el comprador descubrió la peor realidad.

copa mundial 2026, estafas El Mundial 2026 trae consigo diversas estafas.

Los perfiles de redes sociales habían sido eliminados de inmediato, sus mensajes fueron bloqueados y toda vía de comunicación quedó totalmente cortada. Sin figuritas y sin capital, el damnificado quedó con las manos vacías y con un enorme perjuicio financiero.

Alerta por delitos en torno al Mundial 2026

La denuncia formal fue radicada ante la Agencia Provincial de Delitos Complejos de Jujuy. Desde el organismo especializado, el oficial principal Hernán Cruz advirtió que esta modalidad delictiva está registrando un crecimiento sumamente preocupante tanto en la capital provincial como en las localidades del interior de la provincia.

Las autoridades remarcan que el contexto del Mundial 2026 exacerba el comercio electrónico informal de artículos coleccionables, volviendo vulnerables a aquellos compradores que, apremiados por conseguir stock o ganancias rápidas, caen en este tipo de estafas.