La trampa del Mundial 2026: estafa dejó a un jujeño con una deuda millonaria y las manos vacías

Un vecino residente de la zona del Ramal, en la provincia de Jujuy, se convirtió en la víctima de la mayor estafa registrado hasta la fecha en la región en torno a la compra de merchandising oficial de la Copa del Mundo impulsado por un negocio que al principio era fascinante.
El damnificado, cuya identidad se mantiene en reserva por cuestiones legales, planeaba adquirir un importante lote de paquetes y álbumes al por mayor. El objetivo era abastecer a los comercios locales de su zona aprovechando el furor y la alta demanda que genera el Mundial 2026.
Precios de figuritas bajos y una estafa inesperada
Según informaron fuentes policiales y de investigación, los delincuentes operaban mediante perfiles falsos en plataformas digitales, donde se presentaban como supuestos distribuidores oficiales y proveedores directos procedentes de otras provincias del país.
Para atraer la atención de comerciantes independientes, ofrecían cajas cerradas de figuritas a valores considerablemente más bajos que los del mercado.
Confiado en la aparente formalidad de los perfiles y coordinando los detalles a través de mensajería instantánea, la víctima accedió a realizar los pagos solicitados para asegurar el envío de la mercadería. Con la expectativa de recibir el cargamento en los días subsiguientes, el comerciante ejecutó de manera escalonada una serie de transferencias bancarias y depósitos mediante billeteras virtuales.
En total, la suma enviada a las cuentas proporcionadas por los estafadores alcanzó la impactante cifra de 9 millones de pesos, pero rápidamente se comprobó que todo era una farsa. Al intentar consultar sobre el estado del envío y el código de seguimiento del transporte, el comprador descubrió la peor realidad.
Los perfiles de redes sociales habían sido eliminados de inmediato, sus mensajes fueron bloqueados y toda vía de comunicación quedó totalmente cortada. Sin figuritas y sin capital, el damnificado quedó con las manos vacías y con un enorme perjuicio financiero.
Alerta por delitos en torno al Mundial 2026
La denuncia formal fue radicada ante la Agencia Provincial de Delitos Complejos de Jujuy. Desde el organismo especializado, el oficial principal Hernán Cruz advirtió que esta modalidad delictiva está registrando un crecimiento sumamente preocupante tanto en la capital provincial como en las localidades del interior de la provincia.
Las autoridades remarcan que el contexto del Mundial 2026 exacerba el comercio electrónico informal de artículos coleccionables, volviendo vulnerables a aquellos compradores que, apremiados por conseguir stock o ganancias rápidas, caen en este tipo de estafas.