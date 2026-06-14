Godoy Cruz jugará con Almirante Brown en Isidro Casanova: hora, formaciones y cómo verlo

Almirante Brown viene de perder de visitante el clásico ante Deportivo Morón y alcanzó los cinco partidos consecutivos sin triunfos. El equipo dirigido por Andrés Montenegro se ubica en la novena posición con 20 puntos en la tabla, fuera de la zona de clasificación al Reducido.

guerrero 3 El Gallego Antonio Guerrero tendría su primer partido como titular en Godoy Cruz, tras su buen debut ante Mitre de Santiago del Estero. Foto: Cristian Lozano/ UNO

Cuándo fue la última vez que se enfrentaron Godoy Cruz y Almirante Brown

El último cruce entre ambos equipos fue el 16 de febrero de 2008, por la 21ra fecha del torneo de la Primera Nacional. El encuentro se disputó en Isidro Casanova. El Tomba, que era dirigido por el Gato Oldrá, ese año lograba su segundo ascenso a Primera.

El 18 de agosto del 2007 jugaron en el Malvinas Argentinas y ganó el Expreso, por 3 a 2 con goles de Leopoldo Gutiérrez, Gerardo Solana y Nicolás Olmedo. Ese equipo era dirigido por el Checho Batista.

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Probables formaciones y detalles del partido: