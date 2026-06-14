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Godoy Cruz jugará con Almirante Brown en Isidro Casanova: hora, formaciones y cómo verlo

Godoy Cruz jugará este domingo desde las 14.30 frente a Almirante Brown, por la fecha 18 de la Zona A de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz visita a Almirante Brown, buscando quebrar la mala racha de visitante.

Godoy Cruz visita a Almirante Brown, buscando quebrar la mala racha de visitante.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Godoy Cruz jugará ante Almirante Brown este domingo desde las 14.30, por la fecha 18 de la Zona A del torneo de Primera Nacional. El partido tendrá como escenario el estadio Fragata Presidente Sarmiento, se jugará bajo el arbitraje de Álvaro Carranza y se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y por LPF Play.

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Nahuel Ulariaga estará en la delantera de Godoy Cruz.

Nahuel Ulariaga estará en la delantera de Godoy Cruz.

El Tomba viene de ganarle de local agónicamente a Mitre de Santiago del Estero por 2 a 1. Godoy Cruz, que marcha invicto como local, intentará quebrar en Isidro Casanova una mala racha jugando fuera de Mendoza. ya que de 6 partidos disputados empató 3, perdió otros 3 y lleva dos derrotas seguidas.

concentrados Tomba.

El equipo dirigido por Pablo De Muner se ubica séptimo en el Grupo A con 25 unidades, producto de 6 triunfos, 7 empates y tres derrotas y se ubica a nueve puntos del líder Deportivo Morón.

Almirante Brown viene de perder de visitante el clásico ante Deportivo Morón y alcanzó los cinco partidos consecutivos sin triunfos. El equipo dirigido por Andrés Montenegro se ubica en la novena posición con 20 puntos en la tabla, fuera de la zona de clasificación al Reducido.

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El Gallego Antonio Guerrero tendr&iacute;a su primer partido como titular en Godoy Cruz, tras su buen debut ante Mitre de Santiago del Estero.

El Gallego Antonio Guerrero tendría su primer partido como titular en Godoy Cruz, tras su buen debut ante Mitre de Santiago del Estero.

Cuándo fue la última vez que se enfrentaron Godoy Cruz y Almirante Brown

El último cruce entre ambos equipos fue el 16 de febrero de 2008, por la 21ra fecha del torneo de la Primera Nacional. El encuentro se disputó en Isidro Casanova. El Tomba, que era dirigido por el Gato Oldrá, ese año lograba su segundo ascenso a Primera.

El 18 de agosto del 2007 jugaron en el Malvinas Argentinas y ganó el Expreso, por 3 a 2 con goles de Leopoldo Gutiérrez, Gerardo Solana y Nicolás Olmedo. Ese equipo era dirigido por el Checho Batista.

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Probables formaciones y detalles del partido:

  • Almirante Brown: Bruno Galván; Pedro Velurtas, Gustavo Cabral, Gerardo Alegre Rojas y Tomás Villoldo; Ulises Abreliano, Leonardo Jara, Santiago Gauna, Luciano Pascual; Javier Martínez y Nazareno Bazán. DT: Andrés Montenegro.
  • Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Tomás Rossi, Esteban Burgos y Federico Milo; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero y Tomás Pozzo; Martín Pino, Nahuel Ulariaga y Antonio Guerrero. DT: Pablo De Muner.
  • Estadio: Almirante Brown.
  • Árbitro: Álvaro Carranza.
  • Hora: 14.30.

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