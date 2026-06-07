Pablo De Muner y Godoy Cruz estiraron su racha ganadora en el Feliciano Gambarte

Pablo De Muner alcanzó este domingo su tercer triunfo seguido en condición de local como director técnico de Godoy Cruz y se fue muy feliz por la victoria ante Mitre de Santiago Del Estero, en el Feliciano Gambarte.
Pablo De Muner, entrenador de Godoy Cruz, metió ante Mitre su tercer triunfo seguido en el Feliciano Gambarte
Pablo De Muner alcanzó este domingo su tercer triunfo seguido en condición de local como director técnico de Godoy Cruz y se fue muy feliz por la victoria ante Mitre de Santiago Del Estero, en el Feliciano Gambarte.
El DT del Tomba, además de destacar el debut de Antonio Guerrero, dirigió su quinto partido (3 triunfos y dos derrotas) y sostuvo su invicto de local ya que solo perdió de visitante ante Los Andes y Estudiantes de Buenos Aires.
Sobre el partido, afirmó: "Nosotros estábamos manejando el partido y en el gol de ellos en el primer tiempo hubo una mano. El partido se presentó difícil y pudimos sacarlo adelante. En el entretiempo les pedí calma a los jugadores y a Antonio Guerrero le dije que jugara por la banda y lo hizo a la perfección, lo pudimos empatar y sobre el final lo ganamos con el penal".
"El primer tiempo no fue malo y tuvimos nuestras chances, pero el gol de Mitre nos golpeó sobre todo por la forma en la que lo marcaron. En el segundo tiempo jugamos de otra manera, pudimos encontrar soluciones para ganar el partido y los cambios que hicimos le dieron otra frescura al equipo", agregó el DT.
"El resultado tiene un peso simbólico muy bueno de cara al futuro, pero somos conscientes de que en varios puntos tenemos que mejorar como equipo", reconoció.
Godoy Cruz jugó su último partido de local de esta primera rueda y terminó invicto con 5 triunfos y 4 empates.
Las únicas 3 derrotashan sido como visitante ante San Telmo, Los Andes y Estudiantes de Buenos Aires.