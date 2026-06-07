Pablo De Muner y Godoy Cruz estiraron su racha ganadora en el Feliciano Gambarte

"El primer tiempo no fue malo y tuvimos nuestras chances, pero el gol de Mitre nos golpeó sobre todo por la forma en la que lo marcaron. En el segundo tiempo jugamos de otra manera, pudimos encontrar soluciones para ganar el partido y los cambios que hicimos le dieron otra frescura al equipo", agregó el DT.

Embed - Pablo De Muner tras el triunfo de Godoy Cruz ante Mitre

"El resultado tiene un peso simbólico muy bueno de cara al futuro, pero somos conscientes de que en varios puntos tenemos que mejorar como equipo", reconoció.

Godoy Cruz terminó invicto la primera rueda jugando de local

Godoy Cruz jugó su último partido de local de esta primera rueda y terminó invicto con 5 triunfos y 4 empates.

Las únicas 3 derrotashan sido como visitante ante San Telmo, Los Andes y Estudiantes de Buenos Aires.