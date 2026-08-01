Vicente Poggi y el triunfo de Godoy Cruz: "Espero que nos dé un empujoncito para lo que viene"

"Hace rato venimos buscando esa racha, que la tuvimos hace un tiempito", dijo sobre la seguidilla de triunfos, y habló de los dos éxitos logrados en menos de siete días: "Y bueno, rachas..., dos partidos seguidos; pero estamos en búsqueda de eso, ese primer paso", dijo risueño.

Pulgar arriba de Vicente Poggi, celebrando su gol, el del 1 a 0 parcial en Caballito.

Analizando el duelo con Ferro, que fue duro y peleado hasta el final, cuando el gol de Nahuel Ulariaga lo sentenció, el montevideano de 24 años dijo: "Creo que fue un partido dominado. Quizá no tendríamos que haberle regalado tiros libres, porque era la única forma con que pienso que estaban dañando, y bueno, así fue. Pero después creo que lo controlamos. Era un partido que podríamos haber controlado mucho más tranquilo".

Sobre su posición dentro de la cancha, se mostró conforme al señalar que "a mí me gusta mucho esta nueva posición. Un poquito más adelantada quizá, no con tanta marca. Hay que adaptarse, y creo que de a poquito nos estamos adaptando".

Finalmente, Vicente Poggi se mostró confiado en que este partido sea bisagra y apertura para trepar diciendo: "Ojalá que puedan venir muchos triunfos, muchos goles y mucho todo".