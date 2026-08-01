El gol de Vicente Poggi, apenas iniciado el partido, no fue un gol más, ni para el propio volante, ni para el plantel de Godoy Cruz y su entrenador. Además de una pirueta exquisita y la apertura del marcador, el tanto aportó confianza a sus compañeros y al propio Pablo De Muner, que planteó una gran plan.
Vicente Poggi y el triunfo de Godoy Cruz: "Espero que nos dé un empujoncito para lo que viene"
Vicente Poggi abrió el camino para el triunfo de Godoy Cruz, que rompió una zaga de derrotas fuera de casa y le dio al Tomba la seguridad que necesitaba
Apenas corrían 6 minutos de juego, cuando le llegó a Vicente un centro de Pino, que transformó en gol con una tijera que descolocó al arquero de Ferro. El Tomba siempre estuvo al frente y logró la seguridad que necesitaba fuera del Gambarte en la Primera Nacional.
El análisis de Vicente Poggi sobre el triunfo en Ferro
Consultado tras el partido sobre la importancia del triunfo, y de visitante, el uruguayo Vicente Poggi resaltó la importancia de ganar de fuera de casa, algo que no se podía lograr durante este campeonato de la Primera Nacional. "Sin duda, sin duda. Igualmente tenemos que acostumbrarnos a la condición de visitante. Nos tiene que hacer no tenerle miedo a ser visitante", y le sumó: "(el triunfo) Sí, nos ayudó, y espero que nos dé un empujoncito para lo que viene".
"Hace rato venimos buscando esa racha, que la tuvimos hace un tiempito", dijo sobre la seguidilla de triunfos, y habló de los dos éxitos logrados en menos de siete días: "Y bueno, rachas..., dos partidos seguidos; pero estamos en búsqueda de eso, ese primer paso", dijo risueño.
Analizando el duelo con Ferro, que fue duro y peleado hasta el final, cuando el gol de Nahuel Ulariaga lo sentenció, el montevideano de 24 años dijo: "Creo que fue un partido dominado. Quizá no tendríamos que haberle regalado tiros libres, porque era la única forma con que pienso que estaban dañando, y bueno, así fue. Pero después creo que lo controlamos. Era un partido que podríamos haber controlado mucho más tranquilo".
Sobre su posición dentro de la cancha, se mostró conforme al señalar que "a mí me gusta mucho esta nueva posición. Un poquito más adelantada quizá, no con tanta marca. Hay que adaptarse, y creo que de a poquito nos estamos adaptando".
Finalmente, Vicente Poggi se mostró confiado en que este partido sea bisagra y apertura para trepar diciendo: "Ojalá que puedan venir muchos triunfos, muchos goles y mucho todo".
En pocas palabras
- Gol de Vicente Poggi: Abrió el marcador con una tijera y encaminó el triunfo de Godoy Cruz sobre Ferro.
- Triunfo visitante: El equipo rompió una racha de derrotas fuera de casa, lo que generó confianza en el plantel.
- Análisis del jugador: Poggi se mostró conforme con su nueva posición y espera que la victoria impulse al equipo.