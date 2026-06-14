Godoy Cruz sumó otra derrota de visitante: cayó 1 a 0 ante Almirante Brown

► A los 13' del complemento, Luciano Pascual anotó de cabeza el gol de Almirante Brown, el primero del partido.

futbol-primera nacional-brown-godoy cruz-01 (1) Federico Milo, zaguero de Godoy Cruz, tarta de salir jugando ante la férrea defensa de un jugador de Almirante Brown.

El complemento

En los minutos iniciales del segundo tiempo, el Tomba se mostró bien posicionado pero con sus líneas más adelantadas, presionando la salida de Brown.

A los 11' una buena habilitación de Martín Pino puso en ventaja al ingresado Guerrero, que apurado entre los centrales remató débil.

► GOL DE ALMIRANTE BROWN: Sólo dos minutos después (58'), un desborde de Abreliano por derecha continuó en centro pasado al segundo palo, que Luciano Pascual conectó de cabeza tirándose de palomita y anotando la apertura del marcador.

El primer tiempo

El inicio lo mostró mejor a Godoy Cruz, que formó con un equipo muy defensivo, pero trabajó de contra. A los 4' una combinación entre Arce y Pozzo lo hizo llegar al volante a ponerse cara a cara con el arquero.

Pasados los 10' el control del juego lo asumió en exclusiva Almirante Brown, pero sin profundidad y con mucha lucha en el medio campo.

El primer amonestado del encuentro fue del Tomba, a los 26', Mariano Santiago. A los 41' vio la amarilla Leonardo Jara, del local.

Ante la desesperación y necesidad de ganar ante su gente, Almirante Brown, no fue prolijo y puso más ganas que técnica. En Tanto Godoy Cruz, parado con una línea defensiva de cinco zagueros, y cuatro volantes, no le dio espacios al local. Con algunas salidas de contra, los de De Muner dieron una mejor imagen en el primer período.

Síntesis de Almirante Brown vs. Godoy Cruz

Primera Nacional -Fecha 18ª-

Estadio: Fragata Pte. Sarmiento (A. Brown)

Árbitro: Álvaro Carranza

Almirante Brown: Bruno Galván; Enzo Cardozo, Gustavo Cabral, Gerardo Alegre Rojas, Tomás Villoldo; Ulises Abreliano, Santiago Gauna, Leonardo Jara, Luciano Pascual; Gastón Moreyra, y Nazareno Bazán Vera. DT: Andrés Montenegro.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Federico Milo, Nahuel Brunet, Esteban Burgos, Tomas Rossi, Lucas Arce; Vicente Poggi, Mariano Santiago, Gastón Gil Romero, Tomás Pozzo; Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

Cambios: ST, al inicio, Santiago Martínez por Tomás Pozzo y Antonio Guerrero por Mariano Santiago (GC). 62' Nahuel Ulariaga por Tomás Rossi (GC). 64', Tomás Almada por Luciano Pascual (AB). 75' Pedro Velurtas x Leonardo Jara, Joaquín Borja Velázquez x Bazán Vera, y Javier Martínez por Gastón Moreyra (AB). 89' Axel Rodríguez x Lucas Arce (GC).

Gol: 58' Luciano Pascual (AB)