Godoy Cruz juega frente a Almirante Brown por la fecha 18 de la Zona A del torneo de Primera Nacional. El partido tiene como escenario el estadio Fragata Presidente Sarmiento, y se disputa bajo el arbitraje de Álvaro Carranza.
Godoy Cruz sumó otra derrota de visitante: cayó 1 a 0 ante Almirante Brown
El equipo del Club Godoy Cruz Antonio Tomba visita a Almirante Brown en Isidro Casanova por la 18ª fecha de la Primera Nacional
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El Tomba busca en el estadio de Almirante Brown, en La Matanza, romper la mala racha de partido sin poder ganar fuera de casa y arrastrando el antecedente de dos derrotas consecutivas. Por su parte, Almirante Brown lleva 5 juegos sin ganar, y viene de caer 1 a 0 ante San Miguel.
► A los 13' del complemento, Luciano Pascual anotó de cabeza el gol de Almirante Brown, el primero del partido.
El complemento
En los minutos iniciales del segundo tiempo, el Tomba se mostró bien posicionado pero con sus líneas más adelantadas, presionando la salida de Brown.
A los 11' una buena habilitación de Martín Pino puso en ventaja al ingresado Guerrero, que apurado entre los centrales remató débil.
► GOL DE ALMIRANTE BROWN: Sólo dos minutos después (58'), un desborde de Abreliano por derecha continuó en centro pasado al segundo palo, que Luciano Pascual conectó de cabeza tirándose de palomita y anotando la apertura del marcador.
El primer tiempo
El inicio lo mostró mejor a Godoy Cruz, que formó con un equipo muy defensivo, pero trabajó de contra. A los 4' una combinación entre Arce y Pozzo lo hizo llegar al volante a ponerse cara a cara con el arquero.
Pasados los 10' el control del juego lo asumió en exclusiva Almirante Brown, pero sin profundidad y con mucha lucha en el medio campo.
El primer amonestado del encuentro fue del Tomba, a los 26', Mariano Santiago. A los 41' vio la amarilla Leonardo Jara, del local.
Ante la desesperación y necesidad de ganar ante su gente, Almirante Brown, no fue prolijo y puso más ganas que técnica. En Tanto Godoy Cruz, parado con una línea defensiva de cinco zagueros, y cuatro volantes, no le dio espacios al local. Con algunas salidas de contra, los de De Muner dieron una mejor imagen en el primer período.
Síntesis de Almirante Brown vs. Godoy Cruz
Primera Nacional -Fecha 18ª-
Estadio: Fragata Pte. Sarmiento (A. Brown)
Árbitro: Álvaro Carranza
Almirante Brown: Bruno Galván; Enzo Cardozo, Gustavo Cabral, Gerardo Alegre Rojas, Tomás Villoldo; Ulises Abreliano, Santiago Gauna, Leonardo Jara, Luciano Pascual; Gastón Moreyra, y Nazareno Bazán Vera. DT: Andrés Montenegro.
Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Federico Milo, Nahuel Brunet, Esteban Burgos, Tomas Rossi, Lucas Arce; Vicente Poggi, Mariano Santiago, Gastón Gil Romero, Tomás Pozzo; Martín Pino. DT: Pablo De Muner.
Cambios: ST, al inicio, Santiago Martínez por Tomás Pozzo y Antonio Guerrero por Mariano Santiago (GC). 62' Nahuel Ulariaga por Tomás Rossi (GC). 64', Tomás Almada por Luciano Pascual (AB). 75' Pedro Velurtas x Leonardo Jara, Joaquín Borja Velázquez x Bazán Vera, y Javier Martínez por Gastón Moreyra (AB). 89' Axel Rodríguez x Lucas Arce (GC).
Gol: 58' Luciano Pascual (AB)