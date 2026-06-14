Liceo ganó con bonus ante Teqüé y es uno de los invictos en el Top 8 del Regional Cuyano

En General Ortega, y con transmisión en vivo de El Siete, los Clavos hicieron la diferencia en la primera parte con 4 tries, se fueron al descanso ganando 28 a 0 y consiguieron el punto bonus necesario para ser uno de los escoltas de la tabla de posiciones.

WhatsApp Image 2026-06-14 at 00.48.29 (1) Los Tordos es el puntero con 3 victorias en 3 fechas. Gentileza OK Rugby

El puntero, y único equipo que ha ganado todos los partidos es Los Tordos que superó como visitante a Banco Mendoza por 34 a 21 y el otro invicto, y escolta junto a Liceo, es el Mendoza RC que superó en Bermejo a Universitario de San Juan 33 a 29.