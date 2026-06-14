Liceo ganó con bonus ante Teqüé y es uno de los invictos en el Top 8 del Regional Cuyano

Liceo venció como visitante a Teqüé por 35 a 7 y es uno de los 3 equipos invictos que tiene el Top 8 del Torneo Regional Cuyano tras completarse la 3ra fecha.
Liceo venció como visitante a Teqüé y es uno de los 3 equipos invictos que tiene el Top 8 del Torneo Regional Cuyano tras completarse la 3ra fecha.
Liceo venció como visitante a Teqüé por 35 a 7 y es uno de los 3 equipos invictos que tiene el Top 8 del Torneo Regional Cuyano tras completarse la 3ra fecha.
En General Ortega, y con transmisión en vivo de El Siete, los Clavos hicieron la diferencia en la primera parte con 4 tries, se fueron al descanso ganando 28 a 0 y consiguieron el punto bonus necesario para ser uno de los escoltas de la tabla de posiciones.
El puntero, y único equipo que ha ganado todos los partidos es Los Tordos que superó como visitante a Banco Mendoza por 34 a 21 y el otro invicto, y escolta junto a Liceo, es el Mendoza RC que superó en Bermejo a Universitario de San Juan 33 a 29.
Por último, Marista quedó 4to. con 9 puntos tras ganarle en la Carrodilla a San Juan RC por un ajustado 26 a 22.
Posiciones: Los Tordos 12, Mendoza RC y Liceo 11, Marista 9, San Juan RC 6, Banco Mendoza 4, Universitario (SJ) y Teqüé 1.
Próxima fecha (4ta) que se jugará el sábado 4 de julio: Los Tordos vs. Liceo, San Juan RC vs. Mendoza RC, Marista vs. Banco Mendoza y Universitario (San Juan) vs. Teqüé.