En un mundo híperconectado donde las notificaciones, los grupos y las noticias no dan tregua, cada vez más personas toman una decisión tajante: poner el teléfono en modo silencioso de forma permanente o alejarse directamente del flujo informativo diario. Para la psicología, esto tiene una explicación.
La psicología lo confirma: alejarse de las noticias no es desinterés, es un mecanismo de defensa
La psicología tiene una clara explicación de por qué las personas terminan alejándose de la información. Los detalles, en la nota
Lo que durante mucho tiempo se interpretó desde el sentido común como una actitud de indiferencia, apatía o falta de compromiso con el entorno, hoy es leído por los especialistas desde una óptica completamente diferente: silenciar el dispositivo y poner pausa a los medios de comunicación es, en realidad, un potente mecanismo de autoprotección.
El impacto de la sobrecarga en el cerebro
El diseño actual de las plataformas digitales y de los medios de comunicación prioriza la urgencia y el impacto inmediato.Esta exposición ininterrumpida a estímulos negativos o alarmantes activa la amígdala, el centro de procesamiento del miedo en el cerebro, y mantiene al cuerpo en un estado de alerta constante.
A nivel mental, la consecuencia directa es la fatiga cognitiva. Cuando los recursos de atención se agotan frente a un volumen desmedido de problemas sobre los cuales el individuo no tiene control directo, el sistema nervioso busca un freno de mano natural para evitar el agotamiento o la ansiedad.
Qué buscan realmente las personas que eligen "desconectarse"
Lejos de responder a un desinterés genuino por la realidad, la decisión de silenciar el teléfono o evitar las noticias responde a necesidades de bienestar muy concretas:
- Regular las emociones: poner distancia frente a los estímulos estresantes permite estabilizar los niveles de cortisol y proteger el estado de ánimo diario.
- Recuperar la sensación de control: enfocar la atención únicamente en el entorno cercano reduce la frustración que genera la sobreinformación global.
- Preservar la energía mental: el cerebro filtra el flujo de datos para reservar su capacidad de atención en tareas personales, laborales o familiares.
En pocas palabras
- Mecanismo de defensa: alejarse de las noticias es una autoprotección psicológica frente a la sobrecarga informativa.
- Impacto en el cerebro: la exposición constante a noticias negativas activa la amígdala y genera fatiga cognitiva.
- Objetivo de la desconexión: busca regular emociones, recuperar el control y preservar la energía mental