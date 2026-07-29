La psicología lo confirma: alejarse de las noticias no es desinterés, es un mecanismo de defensa

Lo que durante mucho tiempo se interpretó desde el sentido común como una actitud de indiferencia, apatía o falta de compromiso con el entorno, hoy es leído por los especialistas desde una óptica completamente diferente: silenciar el dispositivo y poner pausa a los medios de comunicación es, en realidad, un potente mecanismo de autoprotección.

Muchas personas tomaron la decisión de no consumir más noticias.

El impacto de la sobrecarga en el cerebro

El diseño actual de las plataformas digitales y de los medios de comunicación prioriza la urgencia y el impacto inmediato.Esta exposición ininterrumpida a estímulos negativos o alarmantes activa la amígdala, el centro de procesamiento del miedo en el cerebro, y mantiene al cuerpo en un estado de alerta constante.