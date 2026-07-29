Tensión en Inglaterra: dos jugadores de la Selección argentina refuerzan la seguridad en sus casas tras el Mundial

La escalada de críticas en plataformas digitales y programas deportivos generó una ola de indignación, derivando en un ambiente enrarecido alrededor de las figuras de la Selección argentina.

Los clubes aclararon que, por ahora, no hubo ningún tipo de amenazas.

Desde el entorno de los clubes aclararon que no existieron amenazas directas ni operativas dispuestas por el Liverpool o el Manchester United, pero los futbolistas prefirieron priorizar la tranquilidad de su círculo íntimo en Inglaterra.

Lisandro Martínez rompió el silencio para marcar su postura frente a los constantes cuestionamientos: "Me da un poquito de bronca porque claramente no tienen de dónde generar ese odio. Nos hablan de que somos agrandados, pero eso habla más de la gente que dice esas cosas que de nosotros", declaró.

Una medida estrictamente preventiva

Pese al revuelo mediático y la amplificación de la controversia en redes sociales, la realidad puertas adentro en sus respectivos clubes es muy diferente. Tanto Alexis Mac Allister como Lisandro Martínez continúan siendo referentes fundamentales y de enorme popularidad entre los fanáticos de sus equipos.

El dispositivo de seguridad montado en sus hogares responde a una medida estrictamente preventiva en Inglaterra, considerando antecedentes de hostigamiento o pintadas vandálicas que han sufrido otros futbolistas de la Premier League tras frustraciones deportivas internacionales.