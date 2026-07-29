Se terminó Rosario para Messi: el 10 regresó a Estados Unidos para sumarse al Inter Miami

La agenda de Messi con Inter Miami

Aunque el cuerpo técnico de la franquicia de Florida aún no ratificó de manera formal el día exacto en que Messi volverá a estar dentro de una cancha, los plazos del calendario deportivo abren diversas posibilidades para su reaparición pública y futbolística en el corto plazo.

La primera alternativa en agenda se presentará este mismo sábado, jornada en la que Inter Miami se medirá en condición de local frente a Columbus Crew en una nueva fecha de la MLS. Si bien no está confirmada su presencia dentro del campo de juego para dicho compromiso en el Nu Stadium, no se descarta que el 10 asista a las instalaciones del estadio para presenciar el partido desde el sector de palcos junto a su esposa e hijos.

En caso de que no sea en el compromiso por la liga local, la vuelta de Messi al Inter Miami en la competencia oficial podría ser el miércoles 5 de agosto, fecha en la que el conjunto de Guillermo Hoyos debutará en la Leagues Cup enfrentando a San Luis.