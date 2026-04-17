Godoy Cruz busca volver al triunfo ante San Miguel en el Gambarte: hora y dónde verlo

Robeto Ramírez- arquero de Godoy Cruz Antonio Tomba. Roberto Ramírez es el arquero de Godoy Cruz. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Godoy Cruz viene de perder su invicto ante San Telmo

Godoy Cruz viene de caer ante San Telmo por 2 a 0, de visitante. Sin embargo, buscará su tercer triunfo seguido en el Feliciano Gambarte, ya que en su última presentación le ganó 2 a 0 de local a Acassuso y previamente superó por 2 a 1 a Ferro, en lo que fue su primera victoria desde la vuelta a su estadio.

Vicente Poggi y Juan segundo morán. Vicente Poggi es el goleador de Godoy Cruz. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El equipo dirigido por Mariano Toedtli se ubica cuarto con 13 unidades (dos triunfos 4 empates y una derrota). En el Feliciano Gambarte el Expreso buscará lograr una victoria para seguir escalando posiciones y seguir en los puestos de los equipos que disputarán el Reducido.