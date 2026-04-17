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Godoy Cruz busca volver al triunfo ante San Miguel en el Gambarte: hora y dónde verlo

Godoy Cruz recibirá a San Miguel, este sábado desde las 16.30, por la fecha 10 de la zona A de la Primera Nacional. El Tomba viene de perder ante San Telmo

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz buscará volver al triunfo ante San Miguel, en el Feliciano Gambarte.

Godoy Cruz buscará volver al triunfo ante San Miguel, en el Feliciano Gambarte.

Godoy Cruz jugará ante San Miguel, este sábado esde las 16.30, por la 10ª fecha de la Zona A, del torneo de la Primera Nacional. El partido tendrá lugar en el estadio Feliciano Gambarte, contará con el arbitraje de Matías Billone y se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y por LPF Play.

Robeto Ramírez- arquero de Godoy Cruz Antonio Tomba.
Roberto Ram&iacute;rez es el arquero de Godoy Cruz.

Roberto Ramírez es el arquero de Godoy Cruz.

Godoy Cruz viene de perder su invicto ante San Telmo

Godoy Cruz viene de caer ante San Telmo por 2 a 0, de visitante. Sin embargo, buscará su tercer triunfo seguido en el Feliciano Gambarte, ya que en su última presentación le ganó 2 a 0 de local a Acassuso y previamente superó por 2 a 1 a Ferro, en lo que fue su primera victoria desde la vuelta a su estadio.

Vicente Poggi y Juan segundo morán.
Vicente Poggi es el goleador de Godoy Cruz.

Vicente Poggi es el goleador de Godoy Cruz.

El equipo dirigido por Mariano Toedtli se ubica cuarto con 13 unidades (dos triunfos 4 empates y una derrota). En el Feliciano Gambarte el Expreso buscará lograr una victoria para seguir escalando posiciones y seguir en los puestos de los equipos que disputarán el Reducido.

Mariano Toedtli, dt de Godoy Cruz
Mariano Toedtli har&aacute; cambios para jugar frente a San Miguel.

Mariano Toedtli hará cambios para jugar frente a San Miguel.

Lucas Arce será la baja en Godoy Cruz

Mariano Toedli tendrá que hacer un cambio obligado por la expulsión de Lucas Arce, el defensor fue a expulsado ante San Telmo. En su lugar ingresaría Francisco Gerometta. El resto del equipo sería el mismo que arrancó jugando ante el conjunto dirigido por Marcelo Vázquez.

Así llega San Miguel, el rival de Godoy Cruz

San Miguel viene de ganar 2-1 a Morón en Los Polvorines, en el clásico. El Trueno Verde volvió al triunfo tras cuatro fechas.

El equipo dirigido por Gustavo Coleoni tiene 12 puntos en ocho presentaciones, con 3 triunfos, 3 empates y dos derrotas. Está séptimo en puestos de Reducido

Probables formaciones y detalles del partido:

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet y Juan Segundo Morán; Brian Orosco, Vicente Poggi; Gastón Gil Romero y Tomás Pozzo; Martín Pino y Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli.

San Miguel: Juan Lungarzo; Damián Adin, Dixon Rentería, Kevin Ceceri, Alexis Cruz; Iván Ramírez, Leandro Desábato, Daniel Juárez, Máximo Oses; Jorge Ferrero y Bruno Nasta. DT Gustavo Coleoni.

Estadio: Feliciano Gambarte.

Árbitro: Matías Billone.

Hora: 16.30.

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