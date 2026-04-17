Godoy Cruz busca volver al triunfo ante San Miguel en el Gambarte: hora y dónde verlo

Godoy Cruz jugará ante San Miguel, este sábado esde las 16.30, por la 10ª fecha de la Zona A, del torneo de la Primera Nacional. El partido tendrá lugar en el estadio Feliciano Gambarte, contará con el arbitraje de Matías Billone y se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y por LPF Play.
Godoy Cruz viene de perder su invicto ante San Telmo
Godoy Cruz viene de caer ante San Telmo por 2 a 0, de visitante. Sin embargo, buscará su tercer triunfo seguido en el Feliciano Gambarte, ya que en su última presentación le ganó 2 a 0 de local a Acassuso y previamente superó por 2 a 1 a Ferro, en lo que fue su primera victoria desde la vuelta a su estadio.
El equipo dirigido por Mariano Toedtli se ubica cuarto con 13 unidades (dos triunfos 4 empates y una derrota). En el Feliciano Gambarte el Expreso buscará lograr una victoria para seguir escalando posiciones y seguir en los puestos de los equipos que disputarán el Reducido.
San Miguel viene de ganar 2-1 a Morón en Los Polvorines, en el clásico. El Trueno Verde volvió al triunfo tras cuatro fechas.
El equipo dirigido por Gustavo Coleoni tiene 12 puntos en ocho presentaciones, con 3 triunfos, 3 empates y dos derrotas. Está séptimo en puestos de Reducido
Probables formaciones y detalles del partido:
Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet y Juan Segundo Morán; Brian Orosco, Vicente Poggi; Gastón Gil Romero y Tomás Pozzo; Martín Pino y Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli.
San Miguel: Juan Lungarzo; Damián Adin, Dixon Rentería, Kevin Ceceri, Alexis Cruz; Iván Ramírez, Leandro Desábato, Daniel Juárez, Máximo Oses; Jorge Ferrero y Bruno Nasta. DT Gustavo Coleoni.