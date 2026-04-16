Malas noticias para Godoy Cruz: la fuerte sanción que recibió Lucas Arce

Godoy Cruz cayó de visitante ante San Telmo por la fecha 9 del torneo de la Primera Nacional y el equipo de Mariano Toedtli no solo perdió su invicto sino que además el defensor Lucas Arce se fue expulsado y este jueves recibió una severa sanción.
Lucas Arce, defensor de Godoy Cruz, recibió una severa suspensión tras su expulsión ante San Telmo y Mariano Toedtli pierde a un jugador clave.
Godoy Cruz cayó de visitante ante San Telmo por la fecha 9 del torneo de la Primera Nacional y el equipo de Mariano Toedtli no solo perdió su invicto sino que además el defensor Lucas Arce se fue expulsado y este jueves recibió una severa sanción.
Arce fue suspendido por 3 fechas aunque su expulsión fue confusa ya que el árbitro Javier Delbarba le mostró la roja a Brian Orosco y ante la protesta del volante cambió su decisión y señaló a quien había cometido la infracción.
El lateral derecho no podrá jugar este sábado ante San Miguel en el Feliciano Gambarte y tampoco estará frente a Colón en Santa Fe y Deportivo Morón de local.
El ex jugador de San Telmo y Gimnasia y Esgrima recién podrá regresar en la fecha 13 ante Racing de Córdoba, en el Feliciano Gambarte.
Godoy Cruz volverá a jugar este sábado desde las 16.30 ante San Miguel en el Feliciano Gambarte por la fecha 10 y la principal opción que tiene Mariano Toedtli para reemplazar a Lucas Arce es Francisco Gerometta.
El Tomba se ubica 4to en la tabla de posiciones con 13 puntos (3 triunfos, 4 empates y 1 derrota) y buscará el tercer triunfo seguido en su cancha donde viene de ganarle 2 a 1 a Ferro y 2 a 0 a Acassuso.