Malas noticias para Godoy Cruz: la fuerte sanción que recibió Lucas Arce

El ex jugador de San Telmo y Gimnasia y Esgrima recién podrá regresar en la fecha 13 ante Racing de Córdoba, en el Feliciano Gambarte.

Toedtli Foto: Martín Pravata/UNO

Cuándo vuelve a jugar Godoy Cruz

Godoy Cruz volverá a jugar este sábado desde las 16.30 ante San Miguel en el Feliciano Gambarte por la fecha 10 y la principal opción que tiene Mariano Toedtli para reemplazar a Lucas Arce es Francisco Gerometta.

Embed #GodoyCruz

Por esta falta la AFA decidió sancionar por tres fechas a Lucas Arce. Justo cuando hay una seguidilla de partidos ante tres equipos de los más fuertes de la zona A (San Miguel, Colón y Deportivo Morón). Casualidad?@PlanetaTomba https://t.co/lMGTi0VnUF pic.twitter.com/YfqNqXfEcL — Juani Salomón (@Juani_Salomon) April 16, 2026

El Tomba se ubica 4to en la tabla de posiciones con 13 puntos (3 triunfos, 4 empates y 1 derrota) y buscará el tercer triunfo seguido en su cancha donde viene de ganarle 2 a 1 a Ferro y 2 a 0 a Acassuso.