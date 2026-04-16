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Malas noticias para Godoy Cruz: la fuerte sanción que recibió Lucas Arce

Lucas Arce, defensor de Godoy Cruz, recibió una severa suspensión tras su expulsión ante San Telmo y Mariano Toedtli pierde a un jugador clave.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Lucas Arce, defensor de Godoy Cruz recibió tres fechas de suspensión.

Lucas Arce, defensor de Godoy Cruz recibió tres fechas de suspensión.

Godoy Cruz cayó de visitante ante San Telmo por la fecha 9 del torneo de la Primera Nacional y el equipo de Mariano Toedtli no solo perdió su invicto sino que además el defensor Lucas Arce se fue expulsado y este jueves recibió una severa sanción.

Godoy Cruz- San Telmo...
Godoy Cruz perdi&oacute; a uno de sus habituales titulares.

Godoy Cruz perdió a uno de sus habituales titulares.

Arce fue suspendido por 3 fechas aunque su expulsión fue confusa ya que el árbitro Javier Delbarba le mostró la roja a Brian Orosco y ante la protesta del volante cambió su decisión y señaló a quien había cometido la infracción.

sanción a lucsas arce

Los tres partidos que se perderá Lucas Arce en Godoy Cruz

El lateral derecho no podrá jugar este sábado ante San Miguel en el Feliciano Gambarte y tampoco estará frente a Colón en Santa Fe y Deportivo Morón de local.

El ex jugador de San Telmo y Gimnasia y Esgrima recién podrá regresar en la fecha 13 ante Racing de Córdoba, en el Feliciano Gambarte.

Toedtli

Cuándo vuelve a jugar Godoy Cruz

Godoy Cruz volverá a jugar este sábado desde las 16.30 ante San Miguel en el Feliciano Gambarte por la fecha 10 y la principal opción que tiene Mariano Toedtli para reemplazar a Lucas Arce es Francisco Gerometta.

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El Tomba se ubica 4to en la tabla de posiciones con 13 puntos (3 triunfos, 4 empates y 1 derrota) y buscará el tercer triunfo seguido en su cancha donde viene de ganarle 2 a 1 a Ferro y 2 a 0 a Acassuso.

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