Godoy Cruz perdió ante San Telmo y sufrió su primera derrota en la Primera Nacional 2026

Martín Batallini abrió el marcador para el local a los 17' del primer tiempo y a los 21' de la segunda etapa Mateo Mendoza, en contra, le dio el segundo gol a San Telmo.

A los 46' del complemento fue expulsado el defensor tombino Lucas Arce.

El Expreso, que venía invicto con tres triunfos y cuatro empates. no pudo estirar su racha ganadora. Venía de ganar dos partidos seguidos ante Deportivo Maipú y Acassuso.

San Telmo, el equipo conducido por el mendocino Marcelo Vázquez fue superior al Tomba, que tuvo una actuación muy deslucida y no generó situaciones claras de gol. Su rival golpeó en los momentos justos y ganó el encuentro.

San Telmo, el equipo conducido por el mendocino Marcelo Vázquez, arrancó mejor, tomó la iniciativa en el juego.

El Candombero tuvo la primera opción clara con Iñaki Larthirigoyen y atajó de gran manera Roberto Ramírez.

El Expreso respondió con un remate de Nahuel Ulariaga.

A los 17' Batallini marcó la diferencia para el equipo local.

El conjunto dirigido por Mariano Toedtli esperó en su campo y trató de lastimar con Nahuel Ulariaga y Martín Pino. El Tomba mostró un juego impreciso en estos primeros 45 minutos y está perdiendo su invicto.

En el complemento el equipo local mplió la diferencia en el marcador tras un remate Iñaki Larthirigoyen que se desvió en Mateo Mendoza y descolocó al arquero Roberto Ramírez.

El Expreso mostró poco para destacar, algo de Tomás Pozzo, pero nunca pudo superar a un equipo que está peleando los últimos puestos.

Lo que viene para Godoy Cruz

Por la 10ma fecha Godoy Cruz jugará ante San Miguel, en el estadio Feliciano Gambarte. El partido se jugará el próximo sábado 18 de abril a las 16.30, en una nueva presentación de local.