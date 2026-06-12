Ante un problema con un pulmón, recibir oxígeno por el "culo" es posible, según la ciencia

Pero, en algunos casos no siempre es posible intubar, dado que la vía aérea está muy comprometida o porque el pulmón no funciona como debería hacerlo normalmente y eso compromete su estado. Así que, estos casos puso a prueba a los científicos para buscar alternativas que ayuden a oxigenar la sangre y una de ellas es la conocida como "ventilación entérica".

Esta técnica se basa en utilizar otra zona para dar oxígeno, como la rectal, más bien como un apoyo sin sustituir los ventiladores mecánicos y poder usarla en casos de emergencia. El estudio fue probado por el equipo investigador de Takanori Takebe del Cincinnati Children’s Hospital y la Universidad de Osaka y luego publicado en la revista Med.

pulmones, oxigeno La idea es que el oxígeno atraviese las paredes intestinales y llegue al torrente sanguíneo, evitando así cualquier problema que el paciente pueda tener al respirar de forma tradicional. Foto Canva

Cómo funciona la idea de respirar por el recto

Primero se demostró en animales como ratones, ratas y cerdos (podían sobrevivir a entornos con poco oxígeno si sus intestinos recibían perfluorodecalina oxigenada). Este líquido puede transportar oxígeno en concentraciones muy superiores al que puede hacerlo un glóbulo rojo y para comprobarlo lo introdujeron por el recto y que por ende se redujera la necesidad de usar el pulmón para ventilar el organismo.

Una vez probado en animales, la idea era pasar al humano y ver si era algo seguro, pero con éxito los resultados coincidían con lo observado en los animales, y confirman que no hay daño ni inflamación significativa en nuestra mucosa intestinal.