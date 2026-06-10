Reviven a Leonardo da Vinci a través de sus cuadernos: el mega proyecto de más de 2000 fragmentos

dibujo leonardo

Sus esfuerzos consiguieron combinar el Codex Atlanticus, el mayor conjunto de escritos de Da Vinci, con unas 550 láminas de dibujos de Da Vinci que forman parte del Royal Collection Trust. Estas colecciones forman parte del mismo grupo original de manuscritos, creados por el escultor entre fines del siglo XV hasta su muerte en 1519.

Leoni consiguió los manuscritos del último discípulo de Da Vinci, y eligió dividirlos en dos. Según consideró, la diferencia se daba entre muchos trabajos especializados y otros más artísticos. Algunos de los dibujos que se encuentran en este códice incluyen el "tornillo de Arquímedes", la "rueda perpetua" y una máquina voladora con forma de murciélago.

La importancia del proyecto

fragmento leonardo Leonardo Da Vinci dejó miles de dibujos cuando murió, y estuvieron divididos por más de 400 años.

Las herramientas de LeonardoTheka permiten a los usuarios de la plataforma consultar datos sobre las propiedades físicas y materiales de los documentos. Además, pueden leer extensamente sobre las técnicas de escritura y dibujo de Da Vinci.

"En una era de inteligencia artificial en rápida evolución, este proyecto nos recuerda que el verdadero valor de las humanidades digitales reside en la voluntad de las instituciones académicas de asumir la responsabilidad directa de dar forma a las herramientas a través de las cuales se explora y comprende nuestro patrimonio común", declaró Roberto Ferrari, director ejecutivo del Museo Galileo, en un comunicado.