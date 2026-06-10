Fue uno de los más grandes innovadores de la humanidad, y es justamente por eso que su obra es tan difícil de ver completa. Los cuadernos de Leonardo da Vinci fueron cortados en miles de fragmentos, y hace más de 400 años que no están juntos.
Reviven a Leonardo da Vinci a través de sus cuadernos: el mega proyecto de más de 2000 fragmentos
Científicos consiguieron más de 2000 mil fragmentos de los cuadernos de Leonardo da Vinci, y los están restaurando con un resultado increíble
Ahí radica la importancia del nuevo proyecto LeonardoTheka 2.0, una página web que compila 2.000 fragmentos de los cuadernos del célebre inventor y los une en, hasta ahora, 50 páginas completas. Se trata de dos colecciones separadas hace 400 años por el escultor italiano Pompeo Leoni.
Un trabajo titánico para traer nuevamente a la vida a Leonardo Da Vinci
Este nuevo archivo digital llevó 10 años de trabajo para ver la luz. El Museo Galileo de Florencia trabajó en colaboración con el Royal Collection Trust del Castillo de Windsor, la Veneranda Biblioteca Ambrosiana de Milán y la Biblioteca Leonardiana de Vinci.
Sus esfuerzos consiguieron combinar el Codex Atlanticus, el mayor conjunto de escritos de Da Vinci, con unas 550 láminas de dibujos de Da Vinci que forman parte del Royal Collection Trust. Estas colecciones forman parte del mismo grupo original de manuscritos, creados por el escultor entre fines del siglo XV hasta su muerte en 1519.
Leoni consiguió los manuscritos del último discípulo de Da Vinci, y eligió dividirlos en dos. Según consideró, la diferencia se daba entre muchos trabajos especializados y otros más artísticos. Algunos de los dibujos que se encuentran en este códice incluyen el "tornillo de Arquímedes", la "rueda perpetua" y una máquina voladora con forma de murciélago.
La importancia del proyecto
Las herramientas de LeonardoTheka permiten a los usuarios de la plataforma consultar datos sobre las propiedades físicas y materiales de los documentos. Además, pueden leer extensamente sobre las técnicas de escritura y dibujo de Da Vinci.
"En una era de inteligencia artificial en rápida evolución, este proyecto nos recuerda que el verdadero valor de las humanidades digitales reside en la voluntad de las instituciones académicas de asumir la responsabilidad directa de dar forma a las herramientas a través de las cuales se explora y comprende nuestro patrimonio común", declaró Roberto Ferrari, director ejecutivo del Museo Galileo, en un comunicado.