Descubrimiento sobre volcanes: científicos descubren el riesgo de una inminente catástrofe

La situación genera mucha preocupación entre los vulcanólogos, ya que clasificar mal a un volcán deja a las poblaciones cercanas totalmente desprotegidas. Si un monte que la ciencia consideraba muerto despierta repentinamente, las consecuencias en la superficie resultarían en una verdadera catástrofe para las personas que habitan los alrededores.

Para qué sirve el estudio

volcán 2025 El descubrimiento se basa en casos muy recientes de volcanes dormidos que hicieron erupción de manera inesperada.

Casos similares ocurrieron en los últimos años en otras partes del mundo. El monte Taftan en Irán experimenta en la actualidad una elevación notable en su cumbre debido a la inmensa presión de los gases subterráneos. Asimismo, en Rumania se detectó magma muy activo bajo una montaña que llevaba treinta mil años completamente tranquila.

Frente a los datos alarmantes, los expertos recomiendan ampliar los monitoreos hacia zonas geográficas que actualmente parecen seguras. Mediante el uso de avanzada tecnología satelital o el análisis de campos electromagnéticos, resulta posible detectar el movimiento del magma subterráneo con bastante antelación, mucho antes de que alcance la corteza terrestre.

Los profesionales del área debaten ahora la urgencia de crear un nuevo sistema para clasificar los niveles de peligrosidad. El consenso general apunta a medir la actividad magmática real del momento en lugar de confiar ciegamente en el tiempo cronológico que transcurrió desde la última erupción conocida por la humanidad.