Los hombres viven menos tiempo que las mujeres: qué justificación da la ciencia

De acuerdo con la BBC, un factor importante es el consumo de tabaco y alcohol, una idea que pesa más en determinados países, como en Rusia. Alrededor del mundo en general, los hombres se involucran en conductas que limitan la vida y asumen ese riesgo más que las del género femenino, pero no por nada en especial, sino que:

Su alimentación casi siempre es menos saludable.

Visitan mucho menos al médico que las mujeres .

. Tienden a realizar trabajos más peligrosos.

La masculinidad puede asociarse con una mayor toma de riesgos.

Los hombres tienen más tasa de muertes por accidentes de tráfico, violencia, homicidio o suicidio.

tienen más tasa de muertes por accidentes de tráfico, violencia, homicidio o suicidio. Se cree que la testosterona, hormona sexual en los hombres , se vincula con conductas de mayor toma de riesgos con efectos perjudiciales en el cuerpo. Aunque la ciencia aún no sabe cómo.

, se vincula con conductas de mayor toma de riesgos con efectos perjudiciales en el cuerpo. Aunque la aún no sabe cómo. La biología de los hombres los hace más vulnerables a la muerte, aunque para la ciencia depende del entorno y comportamiento.

los hace más vulnerables a la muerte, aunque para la depende del entorno y comportamiento. En el mundo animal, las aves machos son las únicas que tienen ventajas sobre las hembras.

¿Y por qué las mujeres son propensas a una vida más larga?

mujeres de edad mayor sentadas en un parque En 2023, la esperanza de vida en Vietnam fue de 79,3 años para las mujeres y de 69,9 años para los hombres, según Our World in Data. Foto La Pericana

Esta diferencia se debe en parte a que soportan más enfermedades no mortales a lo largo de su vida, como un simple dolor lumbar, trastornos depresivos y dolores de cabeza. Es decir, tienen reacciones inmunitarias más fuertes.

Por otro lado, el estrógeno es un factor clave en la vida de las mujeres porque es antioxidante, contrarresta partículas dañinas que se acumulan dentro de las células y que contribuyen al envejecimiento. Por esa razón, perder la protección del estrógeno en la etapa femenina de la menopausia va a afectar muchas funciones del cuerpo.

En cuanto a la evolución general de las especies, en los mamíferos, las hembras también viven más a raíz de sus cromosomas sexuales.