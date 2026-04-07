"Hoy me desperté sonriendo al saber que jugabas vos...", dice la primera oración de una de las canciones que más cantan los hinchas de Independiente Rivadavia. No tengo dudas, no debe haber un leproso que este martes 7 de abril de 2026 no se haya levantado de la cama pensando en lo que será el debut absoluto de la Lepra en la Copa Libertadores.
"Hoy me desperté sonriendo al saber que jugabas vos"
El 7 de abril de 2026 quedará marcado a fuego en las páginas doradas de la historia de Independiente Rivadavia por su debut absoluto en la Copa Libertadores
"El premio por no salir corriendo", "las buenas ya van a venir", dos de las tantas frases que se escucharon durante muchos años por el Bautista Gargantini aguantando las malas. El Azul del Parque pasó, si tomamos los últimos 10 años, de pelear el descenso para no caer en el Federal A a lograr el tan ansiado ascenso a la Primera División seguido del título de la Copa Argentina, siendo el primer equipo mendocino en conseguir una estrella nacional.
¿Quién se iba a imaginar que Independiente Rivadavia iba a jugar la Copa Libertadores por salir campeón de un torneo de AFA? Porque una vez que te codeas en la máxima categoría podés aspirar a clasificar a un torneo internacional por la tabla anual. Pero, ¿de esta manera?, quizás algún optimista lo deseaba en lo más profundo de su ser.
Está claro que muchos hinchas azules van a vivir esta jornada como una de las más recordadas de sus vidas, por todo lo que significa, por todo lo que tuvieron que pasar para llegar hasta acá, al máximo torneo del continente americano a nivel equipos. Sí, Independiente Rivadavia será parte de los portales de deportes de Bolivia, Brasil y Venezuela, al menos, por ahora.
Lo cierto es que este martes 7 de abril de 2026 quedará marcado a fuego en las páginas doradas de la historia de la Lepra, cuando desde las 19 reciba a Bolívar, uno de los grandes equipos de Bolivia. El partido se llevará a cabo en el estadio Malvinas Argentinas por la primera fecha del Grupo C de la CONMEBOL Libertadores.
¿Dónde estaba hace 10 años Independiente Rivadavia?
Hace 10 años Independiente Rivadavia estaba disputando el Nacional B, torneo que se lo denominó de transición ya que se disputó exclusivamente los primeros seis meses del año. El mismo se llevó a cabo con un formato diferente del habitual y el objetivo era volver a adecuar las competiciones del fútbol argentino al calendario del hemisferio norte.
Como era habitual en esos años, sin imaginarse lo que pasaría una década después, la Lepra peleó el descenso y hasta las últimas fechas tuvo que sufrir. En la tabla de los promedios terminó vigésimo, por encima de Central Córdoba (21°) y Juventud Unida de Gualeguaychú (22°), equipo que perdió la categoría.
En la tabla de posiciones el Azul también finalizó en el puesto 20° de 22 equipos, por encima de Atlético Paraná e Instituto, con 20 puntos productos de 4 victorias, 8 empates y 9 derrotas.
Los técnicos de ese semestre fueron Pablo Quinteros, Felipe Canedo, Daniel "el profe" Córdoba, Sergio Aldunate (interino una fecha) y Martín Astudillo, quién logra mantener la categoría.
Algunos de los futbolistas que vistieron la camiseta de Independiente Rivadavia en ese torneo fueron Cristian Aracena, Ariel Agüero, Leandro Aguirre, Alexis Viscarra, Lucas Parisi, el Cheche Sánchez, Matías Villarreal, Nicolás Medina, Gastón González, Franco Dolci, Mauro Cerutti, Matías Abelairas, Rodrigo Bruera, Juan Pablo Pereyra, Cristian Gautier, entre otros.
El 10 de abril de 2016, la Lepra recibió en La Catedral a Atlético Paraná en un partido correspondiente a la fecha 11 que terminó 0 a 0. Pese a que el equipo transitaba uno de los peores momentos, la gente armó una verdadera fiesta en las tribunas.