"Hoy me desperté sonriendo al saber que jugabas vos"

Está claro que muchos hinchas azules van a vivir esta jornada como una de las más recordadas de sus vidas, por todo lo que significa, por todo lo que tuvieron que pasar para llegar hasta acá, al máximo torneo del continente americano a nivel equipos. Sí, Independiente Rivadavia será parte de los portales de deportes de Bolivia, Brasil y Venezuela, al menos, por ahora.

La Lepra frente a Rosario Central. Llegó el día, los hinchas de la Lepra vivirán uno de los partidos que marcará un antes y un después en la historia del club. Foto: Cristian Lozano.

Lo cierto es que este martes 7 de abril de 2026 quedará marcado a fuego en las páginas doradas de la historia de la Lepra, cuando desde las 19 reciba a Bolívar, uno de los grandes equipos de Bolivia. El partido se llevará a cabo en el estadio Malvinas Argentinas por la primera fecha del Grupo C de la CONMEBOL Libertadores.

¿Dónde estaba hace 10 años Independiente Rivadavia?

Hace 10 años Independiente Rivadavia estaba disputando el Nacional B, torneo que se lo denominó de transición ya que se disputó exclusivamente los primeros seis meses del año. El mismo se llevó a cabo con un formato diferente del habitual y el objetivo era volver a adecuar las competiciones del fútbol argentino al calendario del hemisferio norte.

Como era habitual en esos años, sin imaginarse lo que pasaría una década después, la Lepra peleó el descenso y hasta las últimas fechas tuvo que sufrir. En la tabla de los promedios terminó vigésimo, por encima de Central Córdoba (21°) y Juventud Unida de Gualeguaychú (22°), equipo que perdió la categoría.

Mendoza – 24032017 – Primera B Nacional – Independiente Rivadavia vs Guillermo Brown – Martin Astudillo DT Foto: Nicolas Galuya En el primer semestre del 2016, el entrenador Martín Astudillo logró dejar a Independiente Rivadavia en la categoría.

En la tabla de posiciones el Azul también finalizó en el puesto 20° de 22 equipos, por encima de Atlético Paraná e Instituto, con 20 puntos productos de 4 victorias, 8 empates y 9 derrotas.

Los técnicos de ese semestre fueron Pablo Quinteros, Felipe Canedo, Daniel "el profe" Córdoba, Sergio Aldunate (interino una fecha) y Martín Astudillo, quién logra mantener la categoría.

Algunos de los futbolistas que vistieron la camiseta de Independiente Rivadavia en ese torneo fueron Cristian Aracena, Ariel Agüero, Leandro Aguirre, Alexis Viscarra, Lucas Parisi, el Cheche Sánchez, Matías Villarreal, Nicolás Medina, Gastón González, Franco Dolci, Mauro Cerutti, Matías Abelairas, Rodrigo Bruera, Juan Pablo Pereyra, Cristian Gautier, entre otros.

Nacional-B-2016-Independiente-Rivadavia-vs-Atletico-Parana Juan Pablo Pereyra disputa el balón de cabeza con un rival. (Archivo Diario UNO).

El 10 de abril de 2016, la Lepra recibió en La Catedral a Atlético Paraná en un partido correspondiente a la fecha 11 que terminó 0 a 0. Pese a que el equipo transitaba uno de los peores momentos, la gente armó una verdadera fiesta en las tribunas.