Independiente Rivadavia, el más goleador de la Copa Libertadores

Cuatro triunfos y un empate depositan a Independiente Rivadavia en el top tres de mejores equipos de la actual edición de la Copa Libertadores.

Con 13 puntos, la Lepra solamente se posiciona por debajo de Rosario Central y Flamengo. Ambos equipos tienen las mismas unidades y una mejor diferencia de gol: +9 (los dos) contra +7 del Azul.

Pero esto no es todo. En cuanto goles a favor, no hay ningún equipo que supere a Independiente Rivadavia. En lo que va de la competencia continental, facturó en 12 ocasiones.

A Bolívar le hizo uno en el Malvinas Argentinas (el próximo miércoles jugará en Bolivia), ocho a Deportivo La Guaira (cuatro en Mendoza y cuatro en Venezuela y tres a Fluminense (uno de local y dos en el Maracaná).

Alex Arce (2) Alex Arce convirtió un triplete en su visita a Deportivo La Guaira.

Los goleadores de Independiente Rivadavia son:

Alex Arce: 8 (máximo artillero de la Copa Libertadores )

) Sebastián Villa: 2

Fabrizio Sartori: 1

Matías Fernandez: 1

En cuanto a los goles en su arco, el Azul se ubica en el tercio de los que menos sufrieron. Con 5 tantos en contra, la Lepra está entre los 10 que menos tantos recibieron.

Alex Arce, el goleador de la Copa Libertadores

Alex Arce, que lleva ocho goles en cinco partidos, habló tras la victoria de Independiente Rivadavia: "Obviamente muy contento por el presente, más por el equipo porque venimos bien. Venimos con la mentalidad de poder llevarnos los tres puntos y creo que hicimos un gran partido".

"El equipo viene creciendo bastante bien. Muy contento de ser parte de este grupo... Venimos trabajando bien, esperemos seguir así, seguir por este camino y conseguir cosas importantes", sumó el goleador.

Sobre la pelota que sumó a su museo, sentenció: "Sí, me la quise llevar pero bueno, no me la quisieron dar y la tuve que pedir a nuestro utilero... Va obviamente para mi hijo (Alessandro) que está en casa, así que le llevo una pelota más".