Entradas para ver a Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores: precios y cómo comprarlas

Popular

Socios $40.000

No socios $80.000

Platea descubierta

Socios $60.000

No socios $120.000

Platea cubierta

Socios $90.000

No socios $180.000

Neutrales

Popular Norte $80.000

lepra hinchas 7 Foto: Nicolás Ríos/UNO

Pack Fase de Grupos para los 3 partidos de local

Popular

Socios $90.000

No socios $180.000

Platea descubierta

Socios $145.000

No socios $290.000

Platea cubierta

Socios $190.000

No socios $380.000

Entradas visitantes vs. Fluminense

Socios: $50.000

No socios: $100.000

Beneficios exclusivos para socios menores de Independiente Rivadavia

Conscientes del enorme esfuerzo que hace la familia Leprosa para acompañar al equipo, y considerando a la Copa Libertadores un momento histórico, Independiente Rivadavia lanzó un beneficio para socios menores.

Beneficio exclusivo para SOCIOS MENORES

Hasta 10 años (inclusive): ingresan GRATIS.

De 11 a 14 años: 50% de DESCUENTO.

Es válido aclarar que para acceder al beneficio, el menor debe tener su cuota al día y asistir al estadio acompañado por un adulto que también sea socio.