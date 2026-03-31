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Entradas para ver a Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores: precios y cómo comprarlas

Ya están a la venta las entradas para ver a Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores. El debut será el martes 7 de abril, en el estadio Malvinas Argentinas, ante Bolívar.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
La Lepra prepara su debut en la Copa.

La Lepra prepara su debut en la Copa.

Ya están a la venta las entradas para el debut de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores que será el martes 7 de abril, en el estadio Malvinas Argentinas, ante Bolívar de Bolivia.

Los socios de la Lepra tienen acceso prioritario y un esquema de valores con beneficios exclusivos para adquirir sus tickets a través de su perfil de Global Fan. También están disponibles las entradas para los no socios

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Los hinchas de Independiente Rivadavia ya tienen a disposici&oacute;n las entradas para la Copa Libertadores.

Los hinchas de Independiente Rivadavia ya tienen a disposición las entradas para la Copa Libertadores.

Los precios de las entradas para ver a Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Entradas vs. Bolívar

Popular

  • Socios $40.000
  • No socios $80.000

Platea descubierta

  • Socios $60.000
  • No socios $120.000

Platea cubierta

  • Socios $90.000
  • No socios $180.000

Neutrales

  • Popular Norte $80.000
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Pack Fase de Grupos para los 3 partidos de local

Popular

  • Socios $90.000
  • No socios $180.000

Platea descubierta

  • Socios $145.000
  • No socios $290.000

Platea cubierta

  • Socios $190.000
  • No socios $380.000

Entradas visitantes vs. Fluminense

  • Socios: $50.000
  • No socios: $100.000

Beneficios exclusivos para socios menores de Independiente Rivadavia

Conscientes del enorme esfuerzo que hace la familia Leprosa para acompañar al equipo, y considerando a la Copa Libertadores un momento histórico, Independiente Rivadavia lanzó un beneficio para socios menores.

Beneficio exclusivo para SOCIOS MENORES

  • Hasta 10 años (inclusive): ingresan GRATIS.
  • De 11 a 14 años: 50% de DESCUENTO.

Es válido aclarar que para acceder al beneficio, el menor debe tener su cuota al día y asistir al estadio acompañado por un adulto que también sea socio.

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