Entradas para ver a Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores: precios y cómo comprarlas

Ya están a la venta las entradas para el debut de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores que será el martes 7 de abril, en el estadio Malvinas Argentinas, ante Bolívar de Bolivia.
Ya están a la venta las entradas para ver a Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores. El debut será el martes 7 de abril, en el estadio Malvinas Argentinas, ante Bolívar.
Ya están a la venta las entradas para el debut de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores que será el martes 7 de abril, en el estadio Malvinas Argentinas, ante Bolívar de Bolivia.
Los socios de la Lepra tienen acceso prioritario y un esquema de valores con beneficios exclusivos para adquirir sus tickets a través de su perfil de Global Fan. También están disponibles las entradas para los no socios
Entradas vs. Bolívar
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Pack Fase de Grupos para los 3 partidos de local
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Entradas visitantes vs. Fluminense
Conscientes del enorme esfuerzo que hace la familia Leprosa para acompañar al equipo, y considerando a la Copa Libertadores un momento histórico, Independiente Rivadavia lanzó un beneficio para socios menores.
Beneficio exclusivo para SOCIOS MENORES
Es válido aclarar que para acceder al beneficio, el menor debe tener su cuota al día y asistir al estadio acompañado por un adulto que también sea socio.