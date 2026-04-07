Planta de romero: por qué recomiendan triturar una cabeza de ajo en su tierra y para qué sirve

El romero no solo es una planta aromática indispensable en la cocina mediterránea, sino que también es conocida por su resistencia y sus propiedades medicinales. Quienes la tienen en casa, a menudo se encuentran con un problema muy común: la aparición de plagas silenciosas.
Por fortuna, existen una serie de elementos caseros con los que puedes solucionar este problema. Uno de ellos, y muy beneficioso, es el ajo.
Por qué recomiendan triturar una cabeza de ajo en la tierra del romero
El secreto reside en la composición química del ajo. Esta hortaliza es rica en alicina y compuestos de azufre. Cuando trituramos el ajo, estos componentes se liberan, creando un escudo protector natural.
En lo que tiene que ver con el romero, este repelente casero actúa de dos formas principales. Uno es el que aleja a los insectos a través de su potente aroma.
El romero es extremadamente sensible al exceso de humedad. El ajo ayuda a combatir los hongos que suelen proliferar en el sustrato cuando el drenaje no es el adecuado.
Además de proteger al romero, este método mejora la salud general del ecosistema de tu maceta o jardín. Al ser un producto 100% orgánico, no dañas la biodiversidad del suelo ni expones tu hogar a químicos tóxicos.
Los dientes de ajo pueden ser beneficiosos para la planta de romero.
Como puedes ver, el uso del ajo en la planta de romero es una de las estrategias más efectivas y económicas para mantener tu jardín libre de plagas.
Cómo aplicar el ajo correctamente
Para obtener todos los beneficios de esta técnica, no basta con tirar el ajo sobre la maceta. Los expertos recomiendan triturar la cabeza de ajo y mezclarla ligeramente con la capa superior del sustrato, o bien enterrar los trozos del mismo.
No debes hacerlo a cualquier profundidad. Lo ideal es hacerlo a unos 2 o 3 centímetros de profundidad cerca de las raíces. Con cada riego, las propiedades se filtrarán de manera uniforme.