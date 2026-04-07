Planta de romero: por qué recomiendan triturar una cabeza de ajo en su tierra y para qué sirve

En lo que tiene que ver con el romero, este repelente casero actúa de dos formas principales. Uno es el que aleja a los insectos a través de su potente aroma.

El romero es extremadamente sensible al exceso de humedad. El ajo ayuda a combatir los hongos que suelen proliferar en el sustrato cuando el drenaje no es el adecuado.

dientes de ajo Los dientes de ajo pueden ser beneficiosos para la planta de romero.

Además de proteger al romero, este método mejora la salud general del ecosistema de tu maceta o jardín. Al ser un producto 100% orgánico, no dañas la biodiversidad del suelo ni expones tu hogar a químicos tóxicos.

Los dientes de ajo pueden ser beneficiosos para la planta de romero.

Como puedes ver, el uso del ajo en la planta de romero es una de las estrategias más efectivas y económicas para mantener tu jardín libre de plagas.

Cómo aplicar el ajo correctamente

Para obtener todos los beneficios de esta técnica, no basta con tirar el ajo sobre la maceta. Los expertos recomiendan triturar la cabeza de ajo y mezclarla ligeramente con la capa superior del sustrato, o bien enterrar los trozos del mismo.

No debes hacerlo a cualquier profundidad. Lo ideal es hacerlo a unos 2 o 3 centímetros de profundidad cerca de las raíces. Con cada riego, las propiedades se filtrarán de manera uniforme.