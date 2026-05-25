Mendoza extendió la convocatoria para incorporar proyectos al Distrito Minero Norte en Las Heras

Unificación ambiental para agilizar las inversiones

El corazón del Distrito Minero Norte radica en la simplificación de procesos mediante un Informe de Impacto Ambiental Integral (IIA Integral). En lugar de fragmentar los estudios, el modelo propone construir una línea de base ambiental y geológica compartida, la cual será complementada con las especificaciones técnicas particulares de cada proyecto adherido.

Este abordaje integral ofrece ventajas concretas para el sector productivo:

Reducción de tiempos: agiliza de forma drástica los plazos regulatorios y burocráticos de aprobación para las etapas de exploración.

agiliza de forma drástica los plazos regulatorios y burocráticos de aprobación para las etapas de exploración. Mayor previsibilidad: evita la superposición de datos técnicos y ofrece reglas claras que disminuyen los riesgos en fases tempranas.

evita la superposición de datos técnicos y ofrece reglas claras que disminuyen los riesgos en fases tempranas. Eficiencia territorial: permite evaluar de manera unificada múltiples emprendimientos dentro de una misma lógica geográfica.

Las declaraciones de Impacto Ambiental serán evaluadas por la Legislatura. Las declaraciones de Impacto Ambiental serán evaluadas por la Legislatura.

El norte mendocino como polo estratégico del cobre

El epicentro geográfico de este nuevo distrito se ubica en las áreas circundantes al proyecto PSJ Cobre Mendocino, en las cercanías de Uspallata, uno de los desarrollos metalíferos más avanzados y observados de la provincia. La meta de fondo del Ejecutivo mendocino es posicionar a la región como un verdadero hub minero, industrial y financiero capaz de atraer capitales internacionales, aprovechando la creciente demanda global de minerales críticos para la transición energética.

La búsqueda de este financiamiento externo para la exploración en etapas tempranas fue uno de los ejes principales defendidos por los funcionarios provinciales en recientes eventos internacionales de la industria, tales como la tradicional feria PDAC en Toronto o el Andean Capital Forum celebrado en la capital mendocina.

Datos clave de la prórroga:

Nueva fecha límite: Miércoles 27 de mayo de 2026 antes de la medianoche.

Miércoles 27 de mayo de 2026 antes de la medianoche. Canal oficial: Presentación exclusiva vía mail a [email protected].

Presentación exclusiva vía mail a [email protected]. Estado actual: Ya se integraron 12 proyectos que abarcan 23 derechos mineros.

Ya se integraron 12 proyectos que abarcan 23 derechos mineros. Ubicación y minerales: Departamento de Las Heras, zona de Uspallata, orientado principalmente a la exploración de cobre y oro.

Para profundizar en el impacto económico de esta estrategia y los detalles geográficos de la zona elegida en Las Heras, se puede seguir el análisis del reporte audiovisual sobre el Lanzamiento del Distrito Minero Norte en Mendoza, donde se examina el potencial que tiene la región para reactivar la minería metalífera sustentable en el oeste argentino.