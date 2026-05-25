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La ley permite podar el árbol del vecino si las ramas, raíces o las hojas están en mi jardín

El Código Civil argentino permite tomar medidas cuando las ramas o raíces de un árbol del vecino afectan tu propiedad.

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]

Los árboles suelen ser parte del paisaje cotidiano de cualquier barrio. Dan sombra, refrescan los patios y mejoran el entorno de casa, pero cuando crecen sin control también pueden convertirse en motivo de conflicto entre vecinos.

Ramas de árboles que atraviesan medianeras, raíces que levantan pisos o hojas que obstruyen canaletas son algunos de los problemas más frecuentes que terminan generando discusiones e incluso reclamos legales.

Arboles

El Código Civil permite arrancar ramas y raíces de los árboles de su vecino en estos casos

La ley señala que, si las ramas de un árbol de la casa del vecino avanzan sobre una propiedad, la persona afectada tiene derecho a exigir que sean podadas. Esto suele ocurrir cuando generan sombra excesiva, riesgo de caída, humedad o daños sobre techos, paredes y estructuras. En estos casos, corresponde que el dueño del árbol se encargue del mantenimiento luego de recibir el reclamo.

Con las raíces ocurre algo distinto. Cuando atraviesan los límites de una propiedad de la casa y causan inconvenientes, el propietario afectado puede cortarlas directamente, siempre dentro de su terreno. Este punto suele ser importante en zonas urbanas donde las raíces terminan rompiendo veredas, cañerías, pisos o incluso cimientos.

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Árboles entre vecinos: qué permite hoy la ley argentina

En Argentina ya no existen las antiguas distancias obligatorias para plantar árboles. El actual Código Civil y Comercial prioriza la convivencia. Si un árbol genera molestias o daños que superan la tolerancia normal. Aunque el Código Civil contempla estas posibilidades, especialistas recomiendan intentar primero una solución dialogada.

Se debe tener en cuenta que también existen municipios que cuentan con normas específicas sobre arbolado urbano, especialmente cuando se trata de especies protegidas o árboles de gran tamaño. En algunos casos, las podas importantes requieren autorización previa para evitar daños ambientales o riesgos para la vía pública.

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