Netflix continúa estrenando grandes producciones, como la brillante comedia española llena de tensiones familiares. Tiene grandiosas actuaciones, se trata de la película 53 domingos.
Netflix recién estrena la brillante comedia española llena de tensiones familiares
Netflix continúa estrenando grandes producciones, como la brillante comedia española llena de tensiones familiares. Tiene grandiosas actuaciones
53 domingos es la historia de tres hermanos quetienen que reunirse para decidir qué hacen con su padre, un octogenario con demencia senil que empieza a necesitar cuidados constantes.
Por una cosa u otra no consiguen cerrar un día para sentarse los tres y cenar, mientras se cruzan sus rencores por los pequeños feos que se han hecho a lo largo de los años.
El mayor, además, que es el más acomodado, ha escrito una novela y le ha pedido a los otros dos su opinión, pero ellos se resisten a ser sinceros.
53 domingos es una película que encuentra su fuerza en los diálogos y en las relaciones entre sus personajes. El guion destaca por su agilidad y por un tono muy natural y cercano.
A partir de un conflicto bastante común, como es la relación entre hermanos, la película consigue construir una historia entretenida. Lo hace gracias a la ironía y a un humor que nace de situaciones cotidianas.
Pequeños gestos, miradas o frases hacen que todo vaya creciendo poco a poco, generando momentos que resultan tan incómodos como divertidos.
Netflix: de qué trata la película 53 domingos
53 domingos es una película española dirigida y escrita por Cesc Gay que gira en torno a una reunión familiar. Esta, poco a poco, se convierte en un espacio de tensión y conflictos no resueltos.
Lo que comienza como un encuentro cotidiano acaba sacando a la luz reproches, silencios y decisiones difíciles entre sus miembros. La historia está basada en su propia obra de teatro.
Algo que se refleja en el peso de los diálogos y en la intensidad emocional que se desarrolla dentro de un mismo espacio.
Netflix: reparto de la película 53 domingos
- Carmen Machi
- Javier Cámara
- Javier Gutiérrez
- Alexandra Jiménez
Tráiler de la película 53 domingos
Dónde ver la película 53 domingos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película 53 domingos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película 53 domingos se puede ver en Netflix.
- España: la película 53 domingos se puede ver en Netflix.