Netflix recién estrena la brillante comedia española llena de tensiones familiares

El mayor, además, que es el más acomodado, ha escrito una novela y le ha pedido a los otros dos su opinión, pero ellos se resisten a ser sinceros.

53 domingos es una película que encuentra su fuerza en los diálogos y en las relaciones entre sus personajes. El guion destaca por su agilidad y por un tono muy natural y cercano.

A partir de un conflicto bastante común, como es la relación entre hermanos, la película consigue construir una historia entretenida. Lo hace gracias a la ironía y a un humor que nace de situaciones cotidianas.

Pequeños gestos, miradas o frases hacen que todo vaya creciendo poco a poco, generando momentos que resultan tan incómodos como divertidos.

Netflix: de qué trata la película 53 domingos

53 domingos es una película española dirigida y escrita por Cesc Gay que gira en torno a una reunión familiar. Esta, poco a poco, se convierte en un espacio de tensión y conflictos no resueltos.

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Lo que comienza como un encuentro cotidiano acaba sacando a la luz reproches, silencios y decisiones difíciles entre sus miembros. La historia está basada en su propia obra de teatro.

Algo que se refleja en el peso de los diálogos y en la intensidad emocional que se desarrolla dentro de un mismo espacio.

Netflix: reparto de la película 53 domingos

Carmen Machi

Javier Cámara

Javier Gutiérrez

Alexandra Jiménez

Tráiler de la película 53 domingos

Embed - 53 Domingos | Tráiler Oficial | Netflix España

Dónde ver la película 53 domingos, según la zona geográfica