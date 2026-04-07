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Boca debuta en la Copa Libertadores frente a Universidad Católica, en Chile

Boca comienza su camino en una nueva edición de la Copa Libertadores visitando a Universidad Católica de Chile

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]

Boca comienza su camino en una nueva edición de la Copa Libertadores visitando a Universidad Católica de Chile en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D del certamen continental.

El encuentro se lleva a cabo en Santiago de Chile y el árbitro es el uruguayo Gustavo Tejera.

Este partido marca el inicio de la ilusión de Boca en la Copa Libertadores, competición que no gana desde el 2007 aunque alcanzó la final en 2012, 2018 y 2023.

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