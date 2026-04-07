El acto de extender el brazo frente a un enfermero o flebotomista para una extracción de sangre es una de las rutinas médicas más universales y, para muchos, más estresantes. Sin embargo, este procedimiento está a punto de cambiar para siempre. La tecnología ha dado un salto definitivo con la llegada de Aletta, el primer robot de extracción de sangre completamente autónomo que ya comenzó a operar en hospitales europeos y se prepara para desembarcar en Estados Unidos.
Video: así es el primer robot que extrae sangre en forma autónoma
Desarrollado por la compañía neerlandesa Vitestro, este dispositivo es una unidad de alta complejidad que combina Inteligencia Artificial (IA) y ecografía infrarroja para realizar el proceso completamente, sin que una mano humana toque al paciente
Robot que extrae sangre: precisión submilimétrica y tecnología Doppler
Uno de los mayores desafíos de la flebotomía tradicional es encontrar la vena adecuada en pacientes con "venas difíciles", ya sea por su profundidad, el tono de piel o la fisonomía del brazo. Aletta soluciona esto mediante un sistema de mapeo en tiempo real. Utiliza ultrasonido Doppler e IA para localizar la vena con una precisión submilimétrica, inserta la aguja, llena los tubos de muestra, la retira y, finalmente, coloca el vendaje.
La máquina no se ve afectada por el cansancio ni por la presión de una sala de espera llena. Según los datos técnicos, el robot logra resultados consistentes independientemente de las circunstancias externas, reduciendo el margen de error humano y las punciones fallidas que suelen causar hematomas y dolor innecesario.
El aval de los pacientes y la expansión global
La confianza es un factor crítico en la medicina automatizada. Los ensayos clínicos previos a su lanzamiento arrojaron cifras sorprendentes: el 98% de los pacientes que probaron el sistema afirmaron que volverían a utilizarlo. La clave reside en la estandarización del proceso y en que la aguja permanece fuera de la vista del paciente, lo que disminuye drásticamente los niveles de ansiedad.
En Europa, el dispositivo ya cuenta con la marca CE, el certificado de conformidad necesario para operar en hospitales de la Unión Europea. Pero la expansión no se detiene allí. Northwestern Medicine, uno de los sistemas hospitalarios más prestigiosos de los Estados Unidos, ya ha firmado un acuerdo de colaboración plurianual con Vitestro para introducir estas máquinas en sus centros, apuntando a un mercado donde se realizan aproximadamente 1.400 millones de extracciones anuales.
¿El fin de una profesión?
La llegada de Aletta pone en el foco a los aproximadamente 130.000 flebotomistas que trabajan actualmente en EE. UU. (y a miles más en todo el mundo). Si bien la máquina permite que un solo supervisor capacitado controle hasta tres robots simultáneamente, los expertos en salud sugieren que esto no necesariamente significa el fin del empleo humano, sino una reconfiguración.
En un contexto global de escasez de personal sanitario y saturación de los laboratorios, la automatización de tareas repetitivas permitiría que los profesionales de la salud se enfoquen en tareas clínicas más complejas y en la atención personalizada del paciente, dejando la logística técnica en manos de la precisión robótica.
La medicina del futuro ya no solo diagnostica con algoritmos; ahora, también ha aprendido a manipular el instrumental con una destreza que, hasta hace poco, parecía exclusiva de los seres humanos.