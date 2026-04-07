Video: así es el primer robot que extrae sangre en forma autónoma

El aval de los pacientes y la expansión global

La confianza es un factor crítico en la medicina automatizada. Los ensayos clínicos previos a su lanzamiento arrojaron cifras sorprendentes: el 98% de los pacientes que probaron el sistema afirmaron que volverían a utilizarlo. La clave reside en la estandarización del proceso y en que la aguja permanece fuera de la vista del paciente, lo que disminuye drásticamente los niveles de ansiedad.

En Europa, el dispositivo ya cuenta con la marca CE, el certificado de conformidad necesario para operar en hospitales de la Unión Europea. Pero la expansión no se detiene allí. Northwestern Medicine, uno de los sistemas hospitalarios más prestigiosos de los Estados Unidos, ya ha firmado un acuerdo de colaboración plurianual con Vitestro para introducir estas máquinas en sus centros, apuntando a un mercado donde se realizan aproximadamente 1.400 millones de extracciones anuales.

Robot

¿El fin de una profesión?

La llegada de Aletta pone en el foco a los aproximadamente 130.000 flebotomistas que trabajan actualmente en EE. UU. (y a miles más en todo el mundo). Si bien la máquina permite que un solo supervisor capacitado controle hasta tres robots simultáneamente, los expertos en salud sugieren que esto no necesariamente significa el fin del empleo humano, sino una reconfiguración.

En un contexto global de escasez de personal sanitario y saturación de los laboratorios, la automatización de tareas repetitivas permitiría que los profesionales de la salud se enfoquen en tareas clínicas más complejas y en la atención personalizada del paciente, dejando la logística técnica en manos de la precisión robótica.

La medicina del futuro ya no solo diagnostica con algoritmos; ahora, también ha aprendido a manipular el instrumental con una destreza que, hasta hace poco, parecía exclusiva de los seres humanos.