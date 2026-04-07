Matías Fernández hizo un gol para quedar en la historia grande de Independiente Rivadavia

Fue el 7mo gol de Fernández en 47 partidos oficiales con la camiseta azul (el tercero en el 2026) y uno de los más importantes, quizás comparable al que hizo en la final de la Copa Argentina del año pasado frente a Argentinos Juniors.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041638472532820152&partner=&hide_thread=false ¡UN GOL HISTÓRICO!! Independiente Rivadavia saliócon todo en el debut absoluto de La Lepra en la #Libertadores y Fernández anotó el 1-0 vs. Bolívar ANTES DEL MINUTO DE JUEGO.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/tbZ6q7LW41 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2026

Con 24 años y llegado al club desde Excursionistas, Matías Fernández se ganó un lugar en el equipo que dirige Alfredo Berti y también en el corazón de la hinchada del equipo más popular de Mendoza.

Luego, el propio Fernández convirtió el 2 a 0, pero tras consultar al VAR el árbitro invalidó la jugada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041649325860642934&partner=&hide_thread=false ¿QUIÉN LA TOCA? Matías Fernández había anotado el 2-0 de Independiente Rivadavia vs. Bolívar pero el gol fue ANULADO por offside. ¿Qué te parece?



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HR8gzIVgeo — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2026

Los goles de Independiente Rivadavia en la temporada 2026