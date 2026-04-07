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Matías Fernández hizo un gol para quedar en la historia grande de Independiente Rivadavia

Matías Fernández marcó este martes 7 de abril de 2026, ante el Bolívar, el primer gol de Independiente Rivadavia en la historia de la Copa Libertadores de América.

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Matías Fernández abrió el marcador en el Malvinas.

Matías Fernández abrió el marcador en el Malvinas.

Foto: Nicolás Ríos/UNO

Matías Fernández marcó este martes 7 de abril de 2026, ante el Bolívar, el primer gol de Independiente Rivadavia en la historia de la Copa Libertadores de América.

Al minuto de juego en el estadio Malvinas Argentinas el talentoso atacante de la Lepra abrió el marcador y anotó una vez más su nombre en la memoria de los hinchas.

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Fernández hizo el segundo, pero el árbitro lo invalidó a instancias del VAR.

Fernández hizo el segundo, pero el árbitro lo invalidó a instancias del VAR.

En un contragolpe letal que comenzó en el área local, Villa escapó solo por la derecha y cedió el balón a Fernández, quien definió magistralmente pese a que las estadísticas oficiales de la Conmebol indicaron que fue gol en contra del arquero boliviano Carlos Lampe.

Fue el 7mo gol de Fernández en 47 partidos oficiales con la camiseta azul (el tercero en el 2026) y uno de los más importantes, quizás comparable al que hizo en la final de la Copa Argentina del año pasado frente a Argentinos Juniors.

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Con 24 años y llegado al club desde Excursionistas, Matías Fernández se ganó un lugar en el equipo que dirige Alfredo Berti y también en el corazón de la hinchada del equipo más popular de Mendoza.

Luego, el propio Fernández convirtió el 2 a 0, pero tras consultar al VAR el árbitro invalidó la jugada.

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Los goles de Independiente Rivadavia en la temporada 2026

  • 1) Fabrizio Sartori 5
  • 2) José Florentín 3
  • 3) Alejo Osella 3
  • 4) Matías Fernández 3
  • 5) Sheyko Studer 1
  • Gonzalo Ríos 1
  • Luciano Gómez 1
  • Alex Arce 1
  • Leonel Bucca 1

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