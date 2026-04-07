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Copa Argentina: Vélez y San Martín de Tucumán avanzaron a los 16avos de final

Vélez avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina al vencer de manera contundente a Deportivo Armenio, en cancha de Arsenal de Sarandí.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Vélez goleó y se clasificó.

Vélez goleó y se clasificó.

Vélez avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina al vencer de manera contundente a Deportivo Armenio por 4 a 1, en cancha de Arsenal de Sarandí.

Aarón Quirós, Tobías Andrada, en dos oportunidades, y Dilan Godoy marcaron los goles del conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto y el descuento de Armenio lo hizo Dávila.

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V&eacute;lez, puntero en el Apertura, tambi&eacute;n sigue en camino en la Copa Argentina.

Vélez, puntero en el Apertura, también sigue en camino en la Copa Argentina.

Puntero en el Grupo A del Torneo Apertura, Vélez avanzó de ronda en la Copa Argentina donde espera por el ganador entre Gimnasia y Esgrima, mismo rival ante el que perdió la semana pasada en el Apertura, y Gimnasia y Tiro de Salta.

Embed - Vélez Sarsfield 4 - 1 Deportivo Armenio | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

San Martín de Tucumán avanzó por penales

San Martín de Tucumán derrotó por 4-3 a Estudiantes de Río Cuarto en la definición por penales posterior a un empate sin goles en tiempo reglamentario, después de un encuentro con pocas jugadas de peligro que disputaron en el estadio Julio César Villagra de Belgrano, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

El “Ciruja” pasó de ronda con una atajada del arquero Nahuel Manganelli en el penal decisivo, ante el remate del defensor Raúl Lozano.

Embed - Estudiantes (RC) 0 (3) - (4) 0 San Martín de Tucumán | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

Además, para el equipo albirrojo convirtieron desde los 12 pasos los mediocampistas Santiago Briñone, Kevin López, Alan Cisnero y Matías García, mientras que para su rival marcaron los delanteros Javier Ferreira y Mauro Valiente y el defensor Nicolás Morro, pero el lateral Tobías Ostchega definió desviado y Lozano no pudo superar a Manganelli.

Con el triunfo, el Santo tucumano se medirá con Banfield, que viene de derrotar a Real Pilar por 3-0, en los 16avos de final.

Los 32avos de final de la Copa Argentina

Ya jugaron

  • Independiente Rivadavia 2 - Estudiantes de Buenos Aires 1
  • Lanús 3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1
  • Estudiantes de La Plata 3 - Ituzaingó 0
  • Argentinos Jrs. 1 (5) - F.C. Midland 1 (6)
  • Talleres 1 - Argentino de Merlo 0
  • Platense 1 - Argentino (Monte Maíz) 0
  • Dep. Riestra 1 - Deportivo Maipú 0
  • Barracas Ctral. 2 (4) - Temperley 2 (3)
  • Rosario Central 2 - Sp. Belgrano (S. Fco.) 0
  • Ctral. Córdoba (S.E.) 2 (4) - Gimnasia (Jujuy) 2 (5)
  • Aldosivi 3 - San Miguel 0
  • Tigre 2 - Claypole 0
  • River 1 - Cdad. de Bolívar 0
  • Boca 2 - Gimnasia de Chivilcoy 0
  • San Martín (S. Juan) 2 - Dep. Madryn 0
  • Godoy Cruz 0 - Deportivo Morón 1
  • San Lorenzo 5 - Deportivo Rincón 0
  • Atlético Tucumán 2 Sportivo Barracas 1
  • Banfield 3 - Real Pilar 0
  • Independiente 4 - Atenas (Río IV) 2
  • Belgrano (Cba.) 3 - At. de Rafaela 0
  • Racing Club 1- San Martín (Formosa) 0
  • Huracán 2 - Olimpo (B. Blanca) 1
  • Newell´s O. Boys 0 - Acassuso 2
  • Unión 2 - Agropecuario Arg 0
  • Def. y Justicia 2 - Chaco For Ever 1
  • Instituto 2 - Atlanta 0
  • Estudiantes (Río IV) 0 (3) - San Martín (Tucumán) 0 (4)
  • Vélez Sarsfield 4 - Dep. Armenio 1

Miércoles 08 de abril

  • Sarmiento (Junín) - T. Suárez, a las 21.10 en Sarandí

Jueves 9 de abril

  • Gimnasia La Plata - Camioneros, a las 21.30 en Banfield

Miércoles 15 de abril

  • Gimnasia y Esgrima - G. y Tiro (Salta), a las 14.10 en estadio a confirmar

Los cruces confirmados de 16avos de final

  • San Lorenzo vs. Riestra
  • Morón vs. Midland
  • Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano
  • River vs. Aldosivi
  • Independiente Rivadavia vs. Tigre
  • Talleres vs. Atlético Tucumán
  • Unión vs. Independiente
  • Platense vs. San Martín de San Juan
  • Estudiantes vs. Rosario Central
  • Barracas vs. Huracán
  • Defensa y Justicia vs. Racing
  • Instituto vs. Lanús
  • Banfield vs. San Martín de Tucumán

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