Copa Argentina: Vélez y San Martín de Tucumán avanzaron a los 16avos de final

Vélez avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina al vencer de manera contundente a Deportivo Armenio por 4 a 1, en cancha de Arsenal de Sarandí.
Vélez avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina al vencer de manera contundente a Deportivo Armenio, en cancha de Arsenal de Sarandí.
Vélez avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina al vencer de manera contundente a Deportivo Armenio por 4 a 1, en cancha de Arsenal de Sarandí.
Aarón Quirós, Tobías Andrada, en dos oportunidades, y Dilan Godoy marcaron los goles del conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto y el descuento de Armenio lo hizo Dávila.
Puntero en el Grupo A del Torneo Apertura, Vélez avanzó de ronda en la Copa Argentina donde espera por el ganador entre Gimnasia y Esgrima, mismo rival ante el que perdió la semana pasada en el Apertura, y Gimnasia y Tiro de Salta.
San Martín de Tucumán derrotó por 4-3 a Estudiantes de Río Cuarto en la definición por penales posterior a un empate sin goles en tiempo reglamentario, después de un encuentro con pocas jugadas de peligro que disputaron en el estadio Julio César Villagra de Belgrano, por los 32avos de final de la Copa Argentina.
El “Ciruja” pasó de ronda con una atajada del arquero Nahuel Manganelli en el penal decisivo, ante el remate del defensor Raúl Lozano.
Además, para el equipo albirrojo convirtieron desde los 12 pasos los mediocampistas Santiago Briñone, Kevin López, Alan Cisnero y Matías García, mientras que para su rival marcaron los delanteros Javier Ferreira y Mauro Valiente y el defensor Nicolás Morro, pero el lateral Tobías Ostchega definió desviado y Lozano no pudo superar a Manganelli.
Con el triunfo, el Santo tucumano se medirá con Banfield, que viene de derrotar a Real Pilar por 3-0, en los 16avos de final.
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