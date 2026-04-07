Copa Argentina: Vélez y San Martín de Tucumán avanzaron a los 16avos de final

Embed - Vélez Sarsfield 4 - 1 Deportivo Armenio | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

San Martín de Tucumán avanzó por penales

San Martín de Tucumán derrotó por 4-3 a Estudiantes de Río Cuarto en la definición por penales posterior a un empate sin goles en tiempo reglamentario, después de un encuentro con pocas jugadas de peligro que disputaron en el estadio Julio César Villagra de Belgrano, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

El “Ciruja” pasó de ronda con una atajada del arquero Nahuel Manganelli en el penal decisivo, ante el remate del defensor Raúl Lozano.

Embed - Estudiantes (RC) 0 (3) - (4) 0 San Martín de Tucumán | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

Además, para el equipo albirrojo convirtieron desde los 12 pasos los mediocampistas Santiago Briñone, Kevin López, Alan Cisnero y Matías García, mientras que para su rival marcaron los delanteros Javier Ferreira y Mauro Valiente y el defensor Nicolás Morro, pero el lateral Tobías Ostchega definió desviado y Lozano no pudo superar a Manganelli.

Con el triunfo, el Santo tucumano se medirá con Banfield, que viene de derrotar a Real Pilar por 3-0, en los 16avos de final.

Los 32avos de final de la Copa Argentina

Ya jugaron

Independiente Rivadavia 2 - Estudiantes de Buenos Aires 1

2 - Estudiantes de Buenos Aires 1 Lanús 3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1

3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1 Estudiantes de La Plata 3 - Ituzaingó 0

3 - Ituzaingó 0 Argentinos Jrs. 1 (5) - F.C. Midland 1 (6)

1 (6) Talleres 1 - Argentino de Merlo 0

1 - Argentino de Merlo 0 Platense 1 - Argentino (Monte Maíz) 0

1 - Argentino (Monte Maíz) 0 Dep. Riestra 1 - Deportivo Maipú 0

1 - Deportivo Maipú 0 Barracas Ctral. 2 (4) - Temperley 2 (3)

2 (4) - Temperley 2 (3) Rosario Central 2 - Sp. Belgrano (S. Fco.) 0

2 - Sp. Belgrano (S. Fco.) 0 Ctral. Córdoba (S.E.) 2 (4) - Gimnasia (Jujuy) 2 (5)

2 (5) Aldosivi 3 - San Miguel 0

3 - San Miguel 0 Tigre 2 - Claypole 0

2 - Claypole 0 River 1 - Cdad. de Bolívar 0

1 - Cdad. de Bolívar 0 Boca 2 - Gimnasia de Chivilcoy 0

2 - Gimnasia de Chivilcoy 0 San Martín (S. Juan) 2 - Dep. Madryn 0

2 - Dep. Madryn 0 Godoy Cruz 0 - Deportivo Morón 1

1 San Lorenzo 5 - Deportivo Rincón 0

5 - Deportivo Rincón 0 Atlético Tucumán 2 Sportivo Barracas 1

2 Sportivo Barracas 1 Banfield 3 - Real Pilar 0

- Real Pilar 0 Independiente 4 - Atenas (Río IV) 2

4 - Atenas (Río IV) 2 Belgrano (Cba.) 3 - At. de Rafaela 0

3 - At. de Rafaela 0 Racing Club 1- San Martín (Formosa) 0

1- San Martín (Formosa) 0 Huracán 2 - Olimpo (B. Blanca) 1

2 - Olimpo (B. Blanca) 1 Newell´s O. Boys 0 - Acassuso 2

2 Unión 2 - Agropecuario Arg 0

2 - Agropecuario Arg 0 Def. y Justicia 2 - Chaco For Ever 1

2 - Chaco For Ever 1 Instituto 2 - Atlanta 0

2 - Atlanta 0 Estudiantes (Río IV) 0 (3) - San Martín (Tucumán) 0 (4)

0 (4) Vélez Sarsfield 4 - Dep. Armenio 1

Miércoles 08 de abril

Sarmiento (Junín) - T. Suárez, a las 21.10 en Sarandí

Jueves 9 de abril

Gimnasia La Plata - Camioneros, a las 21.30 en Banfield

Miércoles 15 de abril

Gimnasia y Esgrima - G. y Tiro (Salta), a las 14.10 en estadio a confirmar

Los cruces confirmados de 16avos de final